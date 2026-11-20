TROŠKOVI američkog rata u Iranu dostigli su procenjenih 48,3 milijarde dolara do 13. novembra, izjavio je zvaničnik Pentagona za budžet, Artur Miler.

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Miler je tu procenu izneo tokom saslušanja pred Odborom za oružane snage Senata, koji razmatra njegovu nominaciju za kontrolora mornarice, preneo je AP.

Naveo je da ukupni troškovi obuhvataju vojne operacije, kao i zamenu opreme i municije.

Američki zakonodavci su naveli da iznos koji je Miler izneo ne obuhvata štetu na američkim vojnim bazama na Bliskom istoku, zbog čega oni traže od Pentagona da objavi i te podatke.

Demokratski senator Ričard Blumental zatražio je od Milera procenu štete na američkim vojnim objektima, ali je on odgovorio da takve podatke nema.

Predsednik odbora, republikanski senator Rodžer Viker, naložio mu je da pokuša da ih dostavi u što kraćem roku.

Analiza agencije AP je pokazala da je Iran u napadima oštetio hangare za avione, sisteme za rano otkrivanje napada, skladišta i objekte za smeštaj vojnika, pri čemu je pričinjena šteta na opremi vredna više milijardi dolara.

Demokratski predstavnici sve češće pozivaju Pentagon da objavi procenu štete nastale u raketnim i napadima dronovima na američke baze u regionu.

Senatorka Elizabet Voren zatražila je podatke o troškovima rata i od vršioca dužnosti sekretara mornarice Hunga Caa.

Pozivajući se na nezavisne procene i medijske izveštaje, Voren je navela da američka pomorska blokada iranskih brodova košta oko 32,5 miliona dolara dnevno, dok je iranski napad na regionalno sedište američke mornarice u Bahreinu izazvao štetu od najmanje 400 miliona dolara.

Cao je potvrdio dnevne troškove blokade, ali je rekao da ne može da iznese potpunu procenu štete u Bahreinu, uz obrazloženje da je reč o području u koje američke snage ne mogu da uđu.

(Tanjug)

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