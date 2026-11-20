Više od 4.000 trkača na Beogradskom polumaratonu, Bibić napada rekord na 10 kilometara
U nedelju u 10 časova ispred Beogradske arene startuju trke na 21 i 10 kilometara.
Beograd ih dočekuje posle ulaska aprilskog polumaratona u seriju SuperHalfs Europa i uoči jubilarnog 40. Beogradskog maratona i Evropskog prvenstva u trčanju.
Sedmi Sava osiguranje Beogradski polumaraton održaće se u nedelju, 22. novembra, na ulicama Novog Beograda i Zemuna. Očekuje se više od 4.000 učesnika, a obe trke startuju u 10 časova ispred Beogradske arene, gde će biti i cilj. Ravna i brza staza pruža priliku za dobre rezultate, a jedan od njih mogao bi da bude i novi nacionalni rekord.
U trci na 10 kilometara Elzan Bibić pokušaće da popravi sopstveni nacionalni rekord, koji iznosi 28 minuta i 45 sekundi. Najbolji srpski atletičar na srednjim i dugim prugama u Beograd dolazi u dobroj formi, a jaka konkurencija mogla bi da mu pomogne da održi ritam potreban za rekord. Uz trojicu Kenijaca, Viktora Kemboija, Titusa Vambuu i Bonifejsa Mungaija, u borbi za vrh biće i Nemac Tom Forster, Šveđanin Emil Milan de la Oliva i Slovenac Jan Kokalj.
Na polumaratonskoj distanci nastupiće osmoro elitnih kenijskih atletičara u muškoj i ženskoj konkurenciji. Istom stazom trčaće i hiljade rekreativaca. Neki će juriti lični rekord, drugi će prvi put istrčati svoju distancu, a mnogima će nedeljna trka biti prilika da sa prijateljima završe sezonu. Organizatori pozivaju Beograđane da izađu na ulice Novog Beograda i Zemuna i navijanjem podrže trkače duž staze.
Ulaskom aprilskog polumaratona u SuperHalfs Europa od 2027. godine, Beograd postaje deo serije koja povezuje vodeće evropske polumaratone. Trkači koji skupljaju pečate u SuperHalfs pasošu imaće priliku da jedan od njih osvoje u Beogradu. Istog aprila grad će ugostiti Evropsko prvenstvo u trčanju na 10, 21 i 42 kilometra, u okviru jubilarnog 40. Beogradskog maratona. Rekreativci će tog vikenda trčati na istom događaju na kojem će se najbolji evropski trkači boriti za medalje.
Za tim Beogradskog maratona nedeljni polumaraton je važan korak u pripremi tog vikenda. Organizacija starta i cilja, rad volontera i koordinacija službi na trasi deo su iskustva koje će tim preneti u april. Za publiku je nedelja prilika da već sada bude deo te priče i da uz stazu dočeka i Bibićev pokušaj rekorda i trkače kojima će ovo biti prvi polumaraton.
Pokrovitelj sedmog Sava osiguranje Beogradskog polumaratona je Grad Beograd.
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