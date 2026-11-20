KURS DINARA PREMA EVRU ZA 20.11: Ovo je današnja vrednost
ZVANIČNI srednji kurs dinara za evro iznosiće sutra 117,6412 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar će prema evru biti niži za 0,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, a na godišnjem nivou, kao i od početka godine za po 0,3 odsto.
Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,3 odsto i iznosi 107,0049 dinar za dolar.
Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 4,8 odsto, a od početka godine za 6,6 odsto.
(Tanjug)
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