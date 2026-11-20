POLOVNA garderoba nas danas čeka na svakom koraku - na ulici, u izlozima prodavnica, na internetu i društvenim mrežama.

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Second hand više nije samo alternativa za one koji žele da prođu jeftinije, već sve razgranatiji biznis koji osvaja tržište i širi se gotovo neverovatnom brzinom. Od malih radnji do organizovanih trgovinskih lanaca, ovaj posao postaje sve unosniji, a širenje franšizne mreže pokazuje da polovna odeća više nije samo modni trend, već i ozbiljna poslovna prilika. Iza svakog komada na ofingeru krije se dobro razrađen lanac nabavke, uvoza, sortiranja i distribucije.

Garderoba na vešalice lokala uglavnom dolazi iz razvijenih evropskih zemalja, poput Nemačke, Holandije, Švajcarske, Austrije i Italije. Međutim, put od ormara prvobitnog vlasnika do prodavnice. U evropskim zemljama odeća se prikuplja putem posebnih kontejnera, humanitarnih organizacija i privatnih kompanija, a zatim transportuje u sortirne centre.

Tamo se pregleda, razvrstava prema kvalitetu, stanju i sezoni, pakuje i distribuira na različita tržišta. Najbolje očuvani komadi dobijaju priliku za novi život u prodavnicama polovne garderobe, dok se tekstil koji nije pogodan za ponovnu upotrebu usmerava u druge tokove obrade.

Svuda ih ima KOLIKO je ovo tržište razvijeno, pokazuju i podaci o njegovoj rasprostranjenosti. Na nivou Srbije, prema podacima iz 2024. godine, bilo je 1.067 privrednih subjekata registrovanih za trgovinu na malo polovnom robom. Iako ova kategorija obuhvata i drugu polovnu robu, a ne isključivo odeću, brojke ukazuju na to da je reč o tržištu koje daleko prevazilazi okvire nekadašnjih malih butika.

Tržište polovne garderobe sve više se profesionalizuje. Prema poslednjim objavljenim informacijama, samo u glavnom gradu posluje više od 230 prodavnica. Pored malih butika, ima i nekoliko franšiza sesond hand firmi. U jednoj od njih, akcije su gotovo svakodnevne, pa natpis na izlozima da je apsolutno sve dostupno za par stotina dinara često privuče veliki broj kupaca.

- Garderoba u našim objektima u Srbiji doprema se iz sorting centra u Slovačkoj, koji je jedan od pet najmodernijih u Evropi - navode u butiku. - U naš centar doprema se garderoba iz cele Evrope, za sezonu jesen-zima najveći deo garderobe doprema se iz skandinavskih zemalja, dok za sezonu proleće-leto garderoba stiže iz južne Evrope, u najvećoj meri iz Italije.

Nekada se smatralo da su posetioci second hand prodavnica uglavnom ljudi koji nemaju dovoljno novca za kupovinu nove odeće. Danas je struktura kupaca mnogo raznovrsnija. Među njima su studenti i mladi koji žele da pronađu zanimljive komade po nižim cenama, porodice koje nastoje da racionalnije rasporede kućni budžet, ali i oni sa većom kupovnom moći koji u ovim radnjama traže kvalitetne materijale, poznate brendove ili garderobu kakva se više ne proizvodi.

- Ja sam otvorenog uma i razmišljam na koji način neki komad mogu da nosim. Ne robujem trendovima i možda je to ključno što skoro svaki put kada uđem u neki butika polovnih stvari nešto i kupim. Ko ima strpljenja da pregleda ponudu i nema predrasude, naći će odličnu odeću za malo novca - zaključuje Ana D.