SEDMI Sava osiguranje Beogradski polumaraton održaće se u nedelju, 22. novembra, a organizatori najavljuju preko 4.000 učesnika, kao i humanitarni karakter događaja.

foto: Spasa Dakic / Sipa Press / Profimedia

Kako je danas saopštio Beogradski maraton, na ulicama Beograda, u trkama na 21 i 10 kilometara, očekuje se više od četiri hiljade učesnika, a Fondacija "Heroji Beogradskog maratona" najavila je novu humanitarnu akciju čiji je cilj prikupljanje sredstava za nabavku savremenog ultrazvučnog aparata za Gastroenterološko odeljenje Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić".

Ističe se da je idejni pokretač i zaštitno lice akcije Andrej Bobocki, dobitnik priznanja "Heroj Beogradskog maratona", koji i sam živi sa Kronovom bolešću.

- Uprkos izazovima koje ova hronična bolest nosi, Andrej pomera sopstvene granice i ostvaruje izuzetne sportske rezultate, među kojima je i nedavno završen Ironman 70.3. Njegovo učešće na predstojećem polumaratonu simbolično će označiti početak humanitarne akcije, dok ga na jubilarnom 40. Beogradskom maratonu 2027. godine očekuje poseban izazov - da tokom dva dana istrči sve tri trke, na 10, 21 i 42 kilometra, povezujući lični sportski poduhvat sa ciljem da deci koja se leče od gastroenteroloških bolesti obezbedi bolje uslove za dijagnostiku i lečenje - poručuje se u saopštenju.

Danijela Mitrić iz Fondacije "Heroji Beogradskog maratona" izjavila je da sport ima izuzetnu moć da poveže ljude i pokrene solidarnost i da se na toj ideji gradi program Fondacije.

- Andrej nas podseća da se najveće pobede ne mere samo kilometrima i medaljama, već onim što svojim uspesima možemo da promenimo u životima drugih. Njegova lična priča postaje inspiracija za akciju koja ima veoma konkretan cilj - da deci kojoj je potrebna medicinska pomoć obezbedimo kvalitetniju dijagnostiku i bolje uslove lečenja - rekla je Mitrić.

Ona je navela da humanost ne poznaje granice, a da solidarnost koju gradi Beogradski maraton dobija i međunarodnu dimenziju.

- Od osnivanja Fondacije trudimo se da poverenje gradimo konkretnim rezultatima, odgovornim odnosom prema donatorima i stvarnim promenama u životima ljudi kojima pomažemo. Sve ovo za nas predstavlja važnu potvrdu dosadašnjeg rada, ali i odgovornost da nastavimo da razvijamo naše programe po visokim standardima transparentnosti i profesionalnosti. Posebno nas raduje što se sada otvara mogućnost da naše projekte predstavimo donatorima širom sveta - poručila je Mitrić.

Iz BG maratona navode da je, uporedo sa pokretanjem nove humanitarne akcije, Fondacija "Heroji Beogradskog maratona" ostvarila još jedan značajan korak u svom razvoju - uspešno je prošla program GlobalGiving Pathway, namenjen proveri i uključivanju neprofitnih organizacija u međunarodnu donatorsku zajednicu i stekla status "Vetted Organization".

- Ovaj korak dodatno jača međunarodnu prepoznatljivost Fondacije i otvara nove mogućnosti za predstavljanje njenih humanitarnih i inkluzivnih programa globalnoj donatorskoj zajednici, kao i za povezivanje sa pojedincima i kompanijama iz različitih delova sveta - saopštio je BG maraton.

(Tanjug)

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