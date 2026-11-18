VEOMA toplo, ali i promenljivo vreme u Srbiji.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Kiša ponovo pada na severu zemlje i u Beogradu i praćena je pljuskovima. Ovaj oblačni sistem premeštaće se dalje na istok, zajedno sa padavinama.

Potom će uslediti kratkotrajni prestanak padavina.

Posle podne sa severozapada jače naoblačenje sa obilnom kišom, a očekuju se i pljuskovi sa grmljavinom.

Maksimalna temperatura biće danas od 17 do 23°C, u Beogradu oko 20.

Najobilnije padavine očekuju se na severu zemlje, ukupno bi palo i do 50 litara kiše po kvadratnom metru, naveo je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

I narednih dana kišovito, ali toplo.

Zahlađenje se očekuje od nedelje.

Inače, naše područje pod uticajem je snažnog ciklona iz centralne Evrope.U sklopu njega preko našeg područja struji i veoma topla vazdušna masa sa juga i sa Mediterana.

(Telegraf.rs)

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