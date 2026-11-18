OBLAČNI SISTEM SA SEVERA IDE KA ISTOKU SRBIJE: Slede nam obilne padavine sa grmljljavinom, a zahlađenje sledi od naredne sedmice
VEOMA toplo, ali i promenljivo vreme u Srbiji.
Kiša ponovo pada na severu zemlje i u Beogradu i praćena je pljuskovima. Ovaj oblačni sistem premeštaće se dalje na istok, zajedno sa padavinama.
Potom će uslediti kratkotrajni prestanak padavina.
Posle podne sa severozapada jače naoblačenje sa obilnom kišom, a očekuju se i pljuskovi sa grmljavinom.
Maksimalna temperatura biće danas od 17 do 23°C, u Beogradu oko 20.
Najobilnije padavine očekuju se na severu zemlje, ukupno bi palo i do 50 litara kiše po kvadratnom metru, naveo je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.
I narednih dana kišovito, ali toplo.
Zahlađenje se očekuje od nedelje.
Inače, naše područje pod uticajem je snažnog ciklona iz centralne Evrope.U sklopu njega preko našeg područja struji i veoma topla vazdušna masa sa juga i sa Mediterana.
(Telegraf.rs)
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