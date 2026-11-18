A najveća je na selektoru Slađanu Nikoliću

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Bruka bruku stiže, srpski fudbal ponoru je još bliže! Rimu imamo, ali daleko od toga da nam je do pesme posle ova prethodna tri dana, kada je u pitanju reprezentacija. Nakon očajnog ponedeljka, kada je A selekcija završila učešće u Ligi nacija sa svih šest poraza, i to sramotnom partijom protiv Grčke, omladinska reprezentacija Srbije do 19 godina u utorak je završila učešće u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo koje će naredne godine biti održano u Češkoj. I to na način koji se ne može opisati drugačije nego kao – potpuni fijasko!

Orlići su eliminisani iz kvalifikacija i to u konkurenciji selekcija protiv kojih bi Srbija, barem na papiru, morala da bude ozbiljan favorit. Umesto plasmana u narednu fazu i borbe za kontinentalnu smotru, dobili smo još jednu bolnu potvrdu koliko je stanje u mlađim reprezentativnim kategorijama daleko od zadovoljavajućeg.

Srbija je na domaćem terenu poražena od Crne Gore rezultatom 3:2, a najveći deo odgovornosti za ovakav rezultat mora da ide na adresu selektora Slađana Nikolića.

Njegov mandat na klupi omladinske reprezentacije koja, iskreno, ima popriličan kvalitet, nije doneo gotovo ništa što bi moglo da se okarakteriše kao napredak. Naprotiv, rezultati govore sami za sebe i teško je pronaći ozbiljno opravdanje za ono što su Orlići prikazali u dva kruga kvalifikacija.

Već prvi turnir bio je ozbiljan alarm. Srbija je u konkurenciji Grčke, Portugala i Kazahstana završila na poslednjem mestu! I to nakon što je takmičenje otvorila pobedom nad domaćinom Grčkom, čime je stvoren utisak da bi ova generacija mogla da napravi dobar rezultat. Međutim, usledio je potpuni sunovrat.

Poraz od Kazahstana rezultatom 3:1 ogolio je sve probleme u igri srpske selekcije, dok je neuspeh protiv Portugala (1:0) samo potvrdio da početni trijumf nije bio nagoveštaj nečeg ozbiljnijeg. Srbija je završila kao poslednja u grupi i umesto da se bori za Evropsko prvenstvo, morala je da traži novu šansu.

Sistem takmičenja omogućio je Orlićima još jedan pokušaj, a žreb je Srbiji dodelio Crnu Goru, Farska Ostrva i Azerbejdžan. Uz to, naša selekcija bila je domaćin turnira, koji je igran u Pančevu. Dakle, sve je bilo postavljeno tako da Srbija ima realnu priliku da se iskupi za loš prvi krug i izbori plasman u završnu rundu kvalifikacija. Međutim, ni to nije bilo dovoljno.

Nikolićeva ekipa ponovo nije uspela da uradi ono što se od nje očekivalo. Umesto da iskoristi povoljan žreb, domaći teren i drugu priliku koja joj je pružena, omladinci Srbije još jednom su razočarali i ostali bez plasmana dalje. Dva kvalifikaciona turnira, dve propuštene prilike i rezultat koji je nedostojan ambicija srpskog fudbala.

Naravno, nije selektor jedini koji snosi odgovornost za rezultate jedne reprezentacije. Postoje brojni faktori koji utiču na razvoj mladih fudbalera, a ne može se ni očekivati da svaka generacija automatski bude kandidat za evropski vrh. Međutim, to nikako ne može biti opravdanje za ovakav učinak. Od selektora se očekuje da izvuče maksimum iz igrača koje ima na raspolaganju, da napravi prepoznatljiv sistem, pripremi ekipu za izazove i, pre svega, ostvari rezultate koji odgovaraju kvalitetu tima. Doduše, kada je u pitanju sastavljanje istog i sam spisak - i tu su neke stvari upitne.

Ovo nije samo neuspeh koji će biti zaboravljen nakon nekoliko dana, već ozbiljan udarac za generaciju od koje se očekuje da jednog dana bude oslonac seniorske reprezentacije. A Slađan Nikolić moraće dobro da objasni kako je uspeo da sa omladinskom selekcijom Srbije dva puta zaredom ostane bez onoga što je bio osnovni zadatak – prolaska u narednu fazu kvalifikacija.

Jer, kada dobiješ drugu šansu, domaćinstvo turnira i rivale protiv kojih moraš da se boriš za prvo mesto, a na kraju ponovo ostaneš praznih ruku, onda više nema prostora za priču o nesreći i lošem danu. Onda je vreme da se govori o odgovornosti, lošem radu i debaklu koji se ne sme prećutati.