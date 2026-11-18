SRBIMA PONOVO SPREMAJU ISTORIJSKU OPTUŽNICU: Lompar najavio borbu protiv nametanja kolektivne krivice
PROFESOR Milo Lompar izjavio je da ostaje dosledan zagovaranju liberalnog nacionalizma, koji vidi kao politički i idejni okvir sposoban da objedini građanska i nacionalna opredeljenja, uz istovremeno očuvanje individualnih prava i kolektivnih interesa srpskog naroda.
- Mislim da ću ja ostati na svojoj liniji zagovaranja liberalnog nacionalizma kao, po mom mišljenju, najpogodnijeg izraza srpske nacionalne ideje u ovom trenutku, koja pokušava da pomiri individualna prava pojedinca i kolektivna prava zajednice - rekao je Lompar za „Svilajnac onlajn”.
Prema njegovim rečima, upravo takav pristup predstavlja mogućnost za zajedničko delovanje ljudi različitih političkih i idejnih opredeljenja koji prepoznaju značaj nacionalnog pitanja.
- Čini mi se da je to najbolje rešenje za jednu vrstu zajedničkog delovanja građanskih i nacionalno orijentisanih ljudi - naglasio je Lompar.
On je istakao da posebno mesto u njegovom javnom i intelektualnom angažmanu zauzima ideja srpskog integralizma, koju posmatra kao važan kulturni činilac očuvanja srpskog nacionalnog identiteta.
- Takođe, u središtu mojih interesovanja je ideja srpskog integralizma kao kulturnog momenta srpskog identiteta - naveo je Lompar.
Govoreći o nastavku svog javnog delovanja, najavio je da narednih dana očekuje da održi predavanje u Banjaluci, u okviru aktivnosti usmerenih na suprotstavljanje onome što naziva politikom krivice prema srpskom narodu.
- Treba da se suprotstavi jednoj pretećoj ideji politike krivice koja bi imala za cilj da naš narod optereti jednom nepravednom optužbom za razbijanje prethodne Jugoslavije -upozorio je Lompar.
On smatra da pitanje odgovornosti za raspad Jugoslavije nije samo tema istorijskih rasprava već i dalje ima značajno mesto u savremenim političkim odnosima i utiče na način na koji se predstavlja srpsko nacionalno pitanje.
- To je pitanje koje na prvi pogled izgleda daleko, ali koje ima svoje značajne protagoniste u politici, pre svega nemačkoj, mada i zapadnoj uopšte, i u isto vreme usled politika kakva se zagovara u prevashodno hrvatskoj javnosti - ocenio je Lompar.
Prema njegovoj oceni, takvi politički pristupi zahtevaju dugoročan intelektualni i javni odgovor, naročito u oblasti tumačenja istorije i zaštite srpskog kulturnog i nacionalnog identiteta.
Lompar je podsetio da se ovim pitanjima bavi duži niz godina, posebno od objavljivanja knjige „Duh samoporicanja”, u kojoj je razmatrao odnos srpske kulture, nacionalne svesti i političkih procesa.
- To je jedan dugotrajni angažman još od moje knjige 'Duh samoporicanja', koji će, na neki način, onoliko koliko mi moje moći dozvoljavaju, biti nastavljen - poručio je Lompar.
(Politika onlajn)
BONUS VIDEO:
"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3
Preporučujemo
KURTIJEV ENERGETSKI UDAR: Zabranjena trgovina strujom sa firmama iz centralne Srbije
16. 11. 2026. u 11:12
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)