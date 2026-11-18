PROFESOR Milo Lompar izjavio je da ostaje dosledan zagovaranju liberalnog nacionalizma, koji vidi kao politički i idejni okvir sposoban da objedini građanska i nacionalna opredeljenja, uz istovremeno očuvanje individualnih prava i kolektivnih interesa srpskog naroda.

Foto: Printskrin Youtube/ Više od knjige

- Mislim da ću ja ostati na svojoj liniji zagovaranja liberalnog nacionalizma kao, po mom mišljenju, najpogodnijeg izraza srpske nacionalne ideje u ovom trenutku, koja pokušava da pomiri individualna prava pojedinca i kolektivna prava zajednice - rekao je Lompar za „Svilajnac onlajn”.

Prema njegovim rečima, upravo takav pristup predstavlja mogućnost za zajedničko delovanje ljudi različitih političkih i idejnih opredeljenja koji prepoznaju značaj nacionalnog pitanja.

- Čini mi se da je to najbolje rešenje za jednu vrstu zajedničkog delovanja građanskih i nacionalno orijentisanih ljudi - naglasio je Lompar.

On je istakao da posebno mesto u njegovom javnom i intelektualnom angažmanu zauzima ideja srpskog integralizma, koju posmatra kao važan kulturni činilac očuvanja srpskog nacionalnog identiteta.

- Takođe, u središtu mojih interesovanja je ideja srpskog integralizma kao kulturnog momenta srpskog identiteta - naveo je Lompar.

Govoreći o nastavku svog javnog delovanja, najavio je da narednih dana očekuje da održi predavanje u Banjaluci, u okviru aktivnosti usmerenih na suprotstavljanje onome što naziva politikom krivice prema srpskom narodu.

- Treba da se suprotstavi jednoj pretećoj ideji politike krivice koja bi imala za cilj da naš narod optereti jednom nepravednom optužbom za razbijanje prethodne Jugoslavije -upozorio je Lompar.

On smatra da pitanje odgovornosti za raspad Jugoslavije nije samo tema istorijskih rasprava već i dalje ima značajno mesto u savremenim političkim odnosima i utiče na način na koji se predstavlja srpsko nacionalno pitanje.

- To je pitanje koje na prvi pogled izgleda daleko, ali koje ima svoje značajne protagoniste u politici, pre svega nemačkoj, mada i zapadnoj uopšte, i u isto vreme usled politika kakva se zagovara u prevashodno hrvatskoj javnosti - ocenio je Lompar.

Prema njegovoj oceni, takvi politički pristupi zahtevaju dugoročan intelektualni i javni odgovor, naročito u oblasti tumačenja istorije i zaštite srpskog kulturnog i nacionalnog identiteta.

Lompar je podsetio da se ovim pitanjima bavi duži niz godina, posebno od objavljivanja knjige „Duh samoporicanja”, u kojoj je razmatrao odnos srpske kulture, nacionalne svesti i političkih procesa.

- To je jedan dugotrajni angažman još od moje knjige 'Duh samoporicanja', koji će, na neki način, onoliko koliko mi moje moći dozvoljavaju, biti nastavljen - poručio je Lompar.

(Politika onlajn)

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