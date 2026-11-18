KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz odbojke, fudbala i košarke.
Sreda
19.30 Roma (Ž) - Imola (Ž) 1 (1.33)
20.00 Mančester junajted (Ž) - Everton (Ž) 1 (1.45)
20.00 Trento - Neptunas 1 (1.45)
Kvota: 2.80
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