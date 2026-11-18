ZVANIČNI srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,6240 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Foto: Unsplash Markus Spiske

Dinar će prema evru biti niži za 0,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,4 odsto, a od početka godine za 0,3 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,2 odsto i iznosi 106,9893 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru biće niži za 2,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 5,6 odsto, a od početka godine za 6,6 odsto.

(Blic Biznis)

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