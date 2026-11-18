SREDNJI KURS DINARA PREMA EVRU: Ovo je današnja vrednost
ZVANIČNI srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,6240 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar će prema evru biti niži za 0,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,4 odsto, a od početka godine za 0,3 odsto.
Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,2 odsto i iznosi 106,9893 dinara za dolar.
Kurs dinara prema dolaru biće niži za 2,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 5,6 odsto, a od početka godine za 6,6 odsto.
(Blic Biznis)
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