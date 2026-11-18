SINIŠA Mali, ministar finansija u tehinčkom mandatu Vlade Srbije ovog jutra gostovao je na televiziji Tanjug.

Foto: Printskrin/Tanjug

U emisiji "Tanjug tačno" govorio je o svim važnim i aktuelnim temama za našu zemlju.

Mali je na početku rekao da mu je drago da ima priliku da saopšti podatke o tome šta je dosadašnja vlast uradila.

- Pre dva dana imalu smo naplatu PDV i bila je veća za milijardu i dve stotine miliona dinara. Ekonomija i dalje radi, uprkos neizvesnosti. Ekonomija je i dalje stabilna. U trećem kvartalu imamo rast od 4%. Kada pogledate ostale zemlje EU mi smo najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Ako oni nastave da sprovode i rade na Ekspu bićemo prva - rekao je on.

Mali je podsetio da je penzionerima isplaćeno između 20-35 hiljada dinara, deliji dodatak i borački su takiđe ipslaćeni.

- Ljudi imaju dovoljno novca... Na računu imamo preko 500 milijardi danara - rekao je on.

Podsetio je da je stanje u kasi 2012. bilo svega 8 milijardi.

Napomenuo je i da je stopa nezaposlenosti danas rekordno niska, te da je skoro 30 milijardi evra rezervi u trezoru Nardone banke.

- I dalje smo stabilni a videćemo šta će da urade ovi što dolaze. Ide nam povećanje plata i penzija - rekao je on.

Rekao je da će povaćenje penzija biti 7,5%.

- Ako pogledate plate u decembru biće oko 1.200 evra a penzija oko 520 evra. Od prvog januara ide i minimalac na 600 evra. To je ono što mi ostavljamo u amanet pa da vidimo kako će oni da sprovode politiku - rekao je on.

Foto: Printskrin/Tanjug

O Banci Poštanskoj štedionici

Mali kaže daje nakon izbora krenuo haos, nestabilnost, i oduzimanje licence Alta banci i to je imalo efekat na ceo bankarski sistem.

- Ljudi podižu novac. Mi smo kao Vlada uradili to da smo sakečakli izveštaj NBS, stigao je krajem prošle nedelje i izveštaj BPŠ, o stanju i na osnovu toga Vlada donosi odluku da otkupi državne obveznice koje drži BPŠ i tako im poveća likvidnost to je negde do 50 milijardi dinara. To govori i o stabilnosti is premnosti da sačuvamo stabičnost finasifjksog sektora uprkos pogrešnim odlukama i problemima posle 25. oktobra. Mi ćemo taj otkrup obveznica sprovesti u nekoliko tranši. U narednim nedeljama PBŠ će biti stabilna da isplati deponente i to je za nas sistemska banka i odgovorno smo postupili - rekao je Mali.

Mali kaže da vlada panika i da ljudi imaju sećanja na '90. godine.

- Ni jedna banka ne može da preživi ako svi deponenti dođu u isto vreme... Nažalost, sa tim iskustvima iz devedesetih mogli smo da izbegnemo ovo, ali iako nismo Vlada je odgovorno dolena odluku i mi ćemo podržati BPŠ i to je dovoljna sigurnost za građane da znaju da sa te strane neće biti problema i da ćemo završiti na vreme.

O EKSPU

Mali kaže da se radi i dalje, ali usporeno.

- Pitali smo predstavnike SL šta misle o tome jer oni koji rade na Ekpu očekuju neke odgovore... Treba da budemo svesni konsekvecni ako Ekspa ne bude u smilu ugleda Srbije ali i tužbe. Ako se to napravi kako treba i dođu milioni posetilaca ićemo i na preko 4% rasta. Pošto SL pričaju da treba da se menja eknomoski model, a rezultat je stopa rasta BDP... Morate da pronalazite izvore rasta stalno, Ekspo je veliki izvor rasta. Usporene su odluke, ljudi čekaju, pritisak je, haos, pravda koju oni sprovode po ulicama, ljudi osećaju strah jer ne zanaju da l će neko da ih sačeka na ulici, pljune ili polije jogurtom kao Lidiju juče... Čekaju ljudi da vide šta i kako. Ako nastave da rade rećiće "evo nastavak koruptivniha ktivnosti" ako ne država propada - rekao je Mali.

Prema njegovim rečima normalno bi bilo da pobednici izbora dođu, pofledaju i daju podršku ljudima koji rade Ekspo.

- Pitanje je da li vi želite da radite na tome, od njih zavisi - rekao je Mali.

O programu Studentske liste

- Kao da je neko uzeo čet GPT i to lepo napisao i sabrao. Kada govorite o uspehu ekonosmkog programa gledate stopu rasta... Imate investicije, potrošnju i razliku između uvoza i izvoza. Hoćete li da zaustavite investicije? Izgradili smo 680 km auto-puteva i brzih saobraćajnica. Ako ćete da zaustavite infrastrukturu i njen razvoj, ja mislim da je pogrešno - upitao je on.

Mali je naglasio da nije čuo nikakve planove za plate i penzije, te da u ovom trenutku Srbija ima investicije koje daju najveći doprinos BDP-u.

- Subvencije koje dajemo kompanijama, najveći broj njih je domaći. Jel treba da se napusti princiop jeftine radne snage? Prosečna zarada je preko 1000 evra. Imate fabriku humanoidnih robota prvu u Evropi... Mi ulažemo već u domaće kompanije, i treba naći one koje mogu da otvore strana i nova tržišta, nije to jednostavno. Progresivno oporezivanje već imamo, ali da ne ulazim u detalje, pitam ih, pošto hoće time da oporezuju one koji više zarađuju, a ti ljudi koji jesu stub i treba da budu oslonac rasta i razvoja, njih ćete da oporezujete, pa zašto bi oni onda ostali u Srbiji, jer su tražena radna snaga? Ajde videćemo u mesecima koja dolaze. Evo 4% stopa rasta, poštovani studenti, 43,5% stopa javnog duga, 7,2% stopa nezaposlenosti, 500 milijardi na računu, skoro 30 milijardi evra devizni rezervi i inevesticioni kreditni rejting Srbije ostavljamo u amanet - rekao je Mali.

Mali dodaje da će u budžetu da se videti program SL.

Savet nasledniku

- Nisam rad da im dajem neke savete. Vide šta smo uradili, pa da vidimo šta će oni. Ja u ovom trenutku pamet ne vidim, ali evo neka me vreme ispravi - rekao je Mali.