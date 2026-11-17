BAJDEN O PUTINU I RUSIJI: Deo Amerikanaca se divio ruskom lideru
BIVŠI predsednik SAD Džo Bajden napisao je u novim memoarima „Obećaj mi, Ameriko“ (Promise Me, America) da se deo Amerikanaca divio ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.
Bajden je naveo da su neki Amerikanci gajili simpatije prema ruskom lideru, između ostalog, zbog zabrane propagande netradicionalnih seksualnih odnosa u Rusiji, koja se vremenski gotovo poklopila sa legalizacijom istopolnih brakova u SAD.
-Među našim sunarodnicima bilo je i onih koji su se divili Putinu, napisao je Bajden.
On smatra da je Rusija previše važna zemlja da bi se ignorisala
„Koliko god da je kurs koji je Rusija izabrala posle 1991. godine bio razočaravajući, ona je i dalje bila prevelika i previše važna zemlja da bi se mogla ignorisati“, naveo je bivši američki predsednik.
(sputnikportal.rs)
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