Savo Drezgić se definitivno vraća u NCAA!

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Kako je javio Draft Express, a ubrzo potvrdio i njegov agent Miško Ražnatović, talentovani srpski košarkaš nastaviće karijeru u Pen Stejtu. On će se, kako navodi pomenuti izvor, ekipi iz Pensilvanije pridružiti tokom zimske pauze između semestara.

Dvadesetogodišnjem plejmejkeru će ovo biti drugo iskustvo u koledž košarci, pošto je nakon nastupa za akademiju DME sa Floride otišao u Džordžiju. Ipak, za taj univerzitet upisao je samo osam nastupa, i to svega 6,8 minuta u proseku uz 2,9 poena po meču.

Nakon ne baš najboljeg iskustva, momak ponikao u Partizan Mozzart Betu vratio se u Srbiju, obukavši dres Mege, što se ispostavilo kao pun pogodak. U beogradskom klubu Drezgić je podsetio koliki potencijal poseduje, beležio je 15,4 poena i četiri asistencije u proseku, što nije prošlo nezapaženo i 'preko bare'.

After great season with Mega Superbet, where he averaged over 15 ppg, Savo Drezgic returned to Ncaa! He has committed to Penn State! #BeoBasketNIL — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) November 17, 2026

Miško Ražnatović je još po završetku prošle sezone nagovestio da će se Drezgić vratiti u NCAA, mada je rekao da će 20-godišnjak odluku doneti 'u narednim danima'. U prethodnih šest meseci pak bio je bez kluba, ali je najvažnije da ga je sada pronašao. I da će moći da nastavi košarkaški razvoj.

Tamošnji mediji ističu da će Drezgićevim dolaskom trener Pen Stejta Majk Rouds nastaviti trend dovođenja evropskih igrača sa profesionalnim iskustvom. Od momaka sa Starog kontinenta, boje popularnih Nitani Lajonsa trenutno brane i Ivan Jurić, Roko Prkačin, Fransoa Vibo, Tim Obo, Roberts Blums, ali i još jedan Srbin - Aleksandar Zečević.