SAOBRAĆAJNA nezgoda dogodila se jutros na Autokomandi, zbog čega je u ovom delu grada trenutno u potpunosti obustavljen tramvajski saobraćaj.

Foto: N. Živanović

Prema prvim informacijama sa terena, do incidenta je došlo u zoni kružnog toka, što je izazvalo zastoj na tramvajskim linijama koje saobraćaju ovom trasom (linije 9, 10 i 14). Putnici su prinuđeni da nastave putovanje pešice ili da koriste alternativne autobuske linije.

Na licu mesta nalaze se pripadnici saobraćajne policije koji obavljaju uviđaj i regulišu saobraćaj.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li u nezgodi ima povređenih lica.

Vozačima i građanima koji planiraju prolazak kroz ovaj deo Beograda savetuje se dodatni oprez i korišćenje alternativnih pravaca dok se saobraćaj ne normalizuje.

(Telegraf.rs)

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