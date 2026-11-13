POČINJE ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA ALTA BANKE: Termin preko Banke Poštanska štedionica zakazalo 14.149 klijenata

BANKA Poštanska štedionica saopštila je da danas počinje isplatu osiguranih depozita Alta banke u stačaju i da je već 14.149 klijenata zakazalo termin.

Foto: Z. Jovanović

Kako je navedeno, jutros do 6.00 časova čak 14.149 klijenata iskoristilo je mogućnost elektronskog zakazivanja termina za isplatu, putem portala dostupnog na internet stranici Banke www.posted.co.rs.

"Banka Poštanska štedionica danas počinje isplatu osiguranih depozita Alta banke, u saradnji sa Agencijom za osiguranje depozita, spremna da još jednom potvrdi svoju organizacionu snagu, odgovornost i posvećenost građanima i privredi Srbije", saopštila je banka.

Zakazivanje omogućava klijentima da unapred odaberu termin i pripreme se za postupak isplate, čime se obezbeđuju bolja organizacija, kraće zadržavanje i efikasnije postupanje po zahtevima, kažu u banci.

"Fizička lica mogu da izaberu isplatu u gotovini ili prenos osiguranog iznosa na sopstveni račun u bilo kojoj banci u Republici Srbiji, bez naknade za prenos. Preduzetnicima, mikro, malim i srednjim pravnim licima sredstva se prenose bezgotovinski, na poslovni račun koji odrede", navedeno je u saopštenju.

Otvaranje računa u Banci Poštanska štedionica nije uslov za ostvarivanje prava na isplatu i svaki deponent samostalno odlučuje o načinu raspolaganja sredstvima koja mu pripadaju.

BPŠ poziva sve deponente da koriste portal za zakazivanje i da se pre dolaska upoznaju sa potrebnom dokumentacijom i instrukcijama objavljenim na internet stranici te banke.

"U novi dan ulazimo spremni, svesni da iza svakog depozita stoji nečiji rad, godine štednje, porodična sigurnost, poslovni poduhvat ili plan za budućnost. Zato za nas ova isplata nije samo bankarska operacija. To je obaveza da svakom čoveku i svakom privredniku obezbedimo siguran, dostojanstven i efikasan pristup sredstvima koja mu po zakonu pripadaju", saopštila je banka.

Kako je navedeno, više od jednog veka Poštanska štedionica stoji uz generacije građana Srbije i danas tu tradiciju nastavljaju konkretnim delima.

"Jer poverenje se gradi godinama, ali se potvrđuje odgovornim radom - svakog dana, na svakom šalteru, prema svakom klijentu", navedeno je u saopštenju.

(Telegraf)

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