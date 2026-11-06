VI i na eUpravi: Digitalni asistent za zakazivanje termina
Na Portalu eUprave je građanima omogućeno da koriste uslugu zakazivanja za lične karte i pasoše korišćenjem digitalnog asistenta koji je baziran na veštačkoj inteligenciji. Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović rekao je danas da već postoji oko 10.000 konverzacija između građana i veštačke inteligencije.
- Ovo znači mnogo lakše i jednostavnije korišćenje usluga elektronske uprave. Dovoljno je da se građani prijave na portal elektronske uprave, a zatim da u jednom laganom razgovoru sa tim digitalnim asistentom zatraže najbliži i najbrži termin za ličnu kartu i pasoš, i u tom razgovoru mogu da zakažu i svoj termin - rekao je Jovanović.
Prema njegovim rečima, zahvaljujući novoj usluzi građani više ne moraju da znaju gde se na Portalu eUprave nalazi usluga zakazivanja.
- Često se građani nisu baš ni snalazili u tom velikom broju usluga koje nudimo, sada je to jednostavnije, i takođe u tom razgovoru i komunikaciji sa upravom više ne moraju da se služe tim birokratskim rečnikom. Ukoliko traže izvod iz matične knjige rođenih, mogu da kažu i: 'E, gde je moja krštenica, kako ja dobijam krštenicu?', dakle, tim običnim jezikom mogu da se služe i da završe sve što im je potrebno - rekao je on.
Naglasio je da su građani odlično reagovali na uvođenje digitalnog asistenta, kao i da ga koriste da saznaju gde se nalaze različite usluge i kako mogu da ih koriste.
-Naš plan je da praktično sve elektronske usluge na ovaj način prilagodimo, i da isključivo kroz razgovor sa veštačkom inteligencijom građani mogu da završe sve usluge elektronske uprave - objasnio je direktor Kancelarije za IT i eUpravu.
Dodao je da razvoj Kancelarije za IT i eUpravu ide u dva smera i da podrazumeva razvoj mobilnih aplikacija i korišćenje veštačke inteligencije na mnogo jednostavniji način.
- Razvoj elektronske uprave ide u dva smera. Jedan je razvoj mobilnih aplikacija i mi smo već razvili našu mobilnu aplikaciju eUprave. Ideja je da na toj mobilnoj aplikaciji budu dostupne sve usluge elektronske uprave, dakle potpuna digitalizacija javne uprave. I s druge strane, korišćenje i primena veštačke inteligencije na mnogo jednostavniji način - građani mogu da koriste ove usluge - zaključio je Jovanović.
Digitalni asistent korisnika može da uputi i na sistem ePlati radi kreiranja uplatnice za naknadu za izdavanje lične karte ili pasoša i predstavlja dodatni komunikacioni kanal za pristup postojećoj elektronskoj usluzi, dok se obrada zahteva i donošenje odluka i dalje sprovode u skladu sa važećim propisima i u punoj nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova.
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