RASPUST OD SREDE: Đaci odmaraju pet dana

POSTOJE običaji koji su toliko duboko ukorenjeni u svakodnevni život da o njihovom značaju gotovo i ne razmišljamo. Za mnoge porodice u Srbiji oni predstavljaju nešto što se podrazumeva, dok strancima često deluju neobično i bude veliko interesovanje. Jedna takva tradicija dobila je i međunarodno priznanje, kada ju je Unesko 2014. godine uvrstio na Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva.