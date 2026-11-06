Društvo

RASPUST OD SREDE: Đaci odmaraju pet dana

Branka Borisavljević

06. 11. 2026. u 12:33

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JESENjI raspust za učenike osnovnih i srednjih škola iz cele Srbije počinje u sredu 11. novembra, a završava se u petak, 13. novembra. Školarci odmaraju jer se obeležava Dan primirja u Prvoim svetskom ratu, a zajedno sa vikendom u školu neće ići pet dana.

РАСПУСТ ОД СРЕДЕ: Ђаци одмарају пет дана

D.N.

Poslednji radni dan u prvom polugodištu za učenike iz škola s područja Vojvodine je 23. decembar. Za učenike osnovnih škola iz ostatka Srbije prvo polugodište se završava 30. decembra, a za srednjoškolce 31. decembra.

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