VUČIĆ UPOZORAVA: Mnoge naše firme koje su reketirane otpuštaće stotine i hiljade ljudi
LIDER opozicije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja javnosti istakao da je za njega najtužnija vest to što mnoge fabrike u Srbiji zatvaraju svoja vrata i samnjuju proizvodne kapacitete.
Vučić dodaje da bande kriminalaca haraju po ulicama, restoranima, i otimaju firme.
- Iako sam upozorio na to, nijedan od tih kriminalaca nije uhapšen, nije ni priveden. Zato što policija nema vremena, a imaju vremena da pregledaju kontejnere. A još nisu našli nikakvu dokumentaciju, kao što govore poslušnici pol-potovskog režima - dodao je on.
Kaže da je za njega najtužnija vest što Teklas ukida treću smenu.
- Fantastičan investitor, njihovi delovi su završavali u audiju, mercedesu... Što znači da će biti 700 ljudi manje zaposlenih - kazao je Vučić.
Kaže da Drekslmajer već napušta Srbiju, i kaže da to znači 1700 zaposlenih manje u Zrenjaninu.
- Jazaki takođe napušta, mnoge naše privatne firme koje su reketirane prethodnih dana po direktnom nalogu studentske liste, otpuštaće stotine i hiljade ljudi.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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