TANKERI MENJAJU RUTE: Dogovor Trampa i Putina o isporukama dizela pod znakom pitanja?

DOGOVOR američkog i ruskog predsednika, Donalda Trampa i Vladimira Putina, o isporuci ruskog dizela Sjedinjenim Američkim Državama suočava se sa ozbiljnim preprekama, pošto su dva od prva tri tankera koja su prevozila rusko gorivo promenila prvobitno odredište.

Foto: White House Photo / Alamy / Profimedia

Tanker "Talisman", koji je pod sankcijama SAD, Velike Britanije i Evropske unije, skrenuo je sa putanje prema američkoj atlantskoj obali i uplovio u Sredozemno more, objavio je danas Fajnenšel tajms (FT).

Brod se nalazi u blizini obale Alžira i emituje signal "čeka instrukcije", što ukazuje na to da još nema potvrđenog kupca niti luke u kojoj bi iskrcao teret.

Drugi tanker, "Leruo", koji plovi pod zastavom Sijera Leonea i u vlasništvu je kompanije iz Hongkonga, promenio je odredište u Brazil.

Taj brod je takođe pod sankcijama, koje su mu uvele Evropska unija, Velika Britanija i Kanada.

Treći tanker, "Agioi Fanendes", koji je prvobitno signalizirao Njujork kao odredište, i dalje plovi prema severoistočnoj obali SAD, ali ni on nema potvrđenu luku istovara. Njegov vlasnik, grčka kompanija Eastern Mediterranean Maritime, saopštio je da brod nastavlja plovidbu čekajući instrukcije, jer luka u kojoj će teret biti iskrcan još nije određena.

Analitičar kompanije Kpler Met Smit ocenio je da ne bi bilo iznenađujuće ukoliko i taj tanker promeni kurs i odustane od uplovljavanja u američku luku, s obzirom na oprez potencijalnih kupaca zbog regulatornih, pravnih i sankcionih rizika.

U međuvremenu, još jedan tanker, "Beast", takođe plovi prema američkoj atlantskoj obali. Brod je utovario dizel u ruskoj luci Primorsk 27. oktobra.

Prema podacima koje navodi Fajnenšel tajms, prva tri tankera trebalo je da prevezu ukupno oko 140.000 tona ruskog dizela.

Reč je o prvim pošiljkama obuhvaćenim privremenom dozvolom američkih vlasti, izdatom nakon što je Tramp 9. oktobra objavio dogovor sa Putinom o ublažavanju ograničenja za izvoz ruskog dizela.

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