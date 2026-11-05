ČETIRI TIKETA, ČETIRI DOBITKA: Tipsteri „Novosti“ juče počistili kladionice!
Četiri tiketa, četiri pogotka i nijedan promašaj! Tipsteri „Novosti“ imali su još jedan sjajan dan, a čitaoci koji su ispratili sva četiri naša predloga imali su mnogo razloga za zadovoljstvo.
Jučerašnji program završili smo sa maksimalnim učinkom. Prošli su redovni Tip tiket, specijal sa golovima u prvom poluvremenu, popularna „sigurica“ koja redovno lagano dolazi, ali i naš Tip dana.
Četiri različita pristupa klađenju, a ishod isti — dobitak!
Posebno raduje što nije reč samo o jednom uspešnom danu. Redovni Tip tiket vezao je dve pobede, baš kao i specijal posvećen golovima u prvih 45 minuta. „Sigurica“ je takođe opravdala očekivanja, dok je Tip dana stigao do trećeg uzastopnog pogotka.
A ko je juče pratio naše analize, danas već ima novu priliku da nastavi uspešnu seriju.
Redakcija Tipa pripremila je četiri nova predloga. Redovni tiket donosi ukupnu kvotu 3,42, ljubitelje golova u prvom poluvremenu čeka kombinacija sa kvotom 5,75, dok „sigurica“ nudi tri para i ukupnu kvotu 2,08. Za Tip dana izabrali smo kec po kvoti 1,46.
Četiri jučerašnja dobitka najbolja su pozivnica da pogledate šta smo sve pripremili za danas. Serije su tu da se nastavljaju, a mi ćemo se potruditi da i večeras bude razloga za slavlje!
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
NBA TIKET: Predlozi iz najjače košarkaške lige sveta
04. 11. 2026. u 13:16
Tipovi za igrače iz NBA
04. 11. 2026. u 12:43
ODBOJKAŠKI TIKET: Tip predlaže prvenstvo Italije
04. 11. 2026. u 11:26
KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
04. 11. 2026. u 10:43
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)