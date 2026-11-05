ČETIRI TIKETA, ČETIRI DOBITKA: Tipsteri „Novosti“ juče počistili kladionice!

Četiri tiketa, četiri pogotka i nijedan promašaj! Tipsteri „Novosti“ imali su još jedan sjajan dan, a čitaoci koji su ispratili sva četiri naša predloga imali su mnogo razloga za zadovoljstvo.

FOTO: Novosti

Jučerašnji program završili smo sa maksimalnim učinkom. Prošli su redovni Tip tiket, specijal sa golovima u prvom poluvremenu, popularna „sigurica“ koja redovno lagano dolazi, ali i naš Tip dana.

Četiri različita pristupa klađenju, a ishod isti — dobitak!

Posebno raduje što nije reč samo o jednom uspešnom danu. Redovni Tip tiket vezao je dve pobede, baš kao i specijal posvećen golovima u prvih 45 minuta. „Sigurica“ je takođe opravdala očekivanja, dok je Tip dana stigao do trećeg uzastopnog pogotka.

A ko je juče pratio naše analize, danas već ima novu priliku da nastavi uspešnu seriju.

Redakcija Tipa pripremila je četiri nova predloga. Redovni tiket donosi ukupnu kvotu 3,42, ljubitelje golova u prvom poluvremenu čeka kombinacija sa kvotom 5,75, dok „sigurica“ nudi tri para i ukupnu kvotu 2,08. Za Tip dana izabrali smo kec po kvoti 1,46.

Četiri jučerašnja dobitka najbolja su pozivnica da pogledate šta smo sve pripremili za danas. Serije su tu da se nastavljaju, a mi ćemo se potruditi da i večeras bude razloga za slavlje!

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