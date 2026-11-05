Kakav sunovrat! Novak Đoković ovo nije doživeo od 2005. godine!

Najveći teniser svih vremena Novak Đoković doživeo je potpuni slom na samom startu Mastersa u Parizu, pošto ga je već u ranoj fazi eliminisao Australijanca Rinki Hidžikata rezultatom 2:1 (2:6, 6:3, 6:3).

Foto: Tanjug/Claudio Thoma/Keystone via AP, File

Ovaj šokantan poraz u francuskoj prestonici označio je ne samo prerani kraj turnira, već je i zvanično ugasio sve matematičke šanse srpskog asa za plasman na Završni masters sezone u Torinu.

Stavljena je tačka na godinu koja će ostati upisana kao jedna od najskromnijih i najtežih u Novakovoj karijeri. Prvi put nakon devet godina (još od 2017.), najbolji teniser sveta sezonu neće završiti među 10 najboljih igrača na planeti.

Ipak, ono što najviše frapira i što u potpunosti oslikava težinu trenutnog sunovrata jeste do sada nezabeležen statistički parametar u njegovoj višedecenijskoj karijeri.

Bez četvrtfinala na Mastersima Prvi put posle čak 21 godine, odnosno još od daleke 2005. godine kada je kao tinejdžer tek krčio put ka svetskom vrhu. Naime, Novak Đoković tokom čitave jedne sezone nije uspeo da se plasira makar u četvrtfinale niti jednog jedinog turnira iz serije Masters 1000!

Novakovi učinci na najjačim turnirima ove godine bili su daleko ispod njegovog renomea. Podsećanja radi, na Indijan Velsu je zaustavljen u šesnaestini finala, dok je turnire u Majamiju, Monte Karlu, Madridu i Kanadi rešio da kompletno preskoči.

Na preostalim turnirima ove kategorije na kojima se pojavio, u Rimu, Sinsinatiju i Šangju, takmičenje je završavao već na samom startu, u drugom kolu, dok je u Parizu pao u trećoj rundi. Kada se podvuče crta ispod sezone na turnirima iz serije 1000, dolazi se do cifre koja zvuči nestvarno: upisao je svega tri pobede uz čak pet pretrpljenih poraza

Iako su brojke surove i pokazuju težak momenat kroz koji prolazi, Novakova zaostavština i status najvećeg u istoriji „belog sporta“ ostaju netaknuti, dok navijačima ostaje nada da će srpski inat proraditi i da će naredna takmičarska godina doneti veliki povratak kralja.

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