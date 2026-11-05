"DA LI JE NEKO REKAO IZVINITE? ŠTA ĆEMO SA OBRAZOM?" Vučić: Slučaj Vulin je pokazatelj bez presedana

LIDER opozicije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenim mrežama, gde je govorio o slučaju Aleksandra Vulina i njegovom vraćanju avionom u Beograd nakon bezbednosne provere

Foto: Facebook Printscreen

Vučić je postavio pitanje odgovornosti za, kako je ocenio, nepotrebnu bruku, troškove i štetu po ugled Srbije, ističući da se niko nije izvinio zbog čitavog slučaja.

- Slučaj Vulin je pokazatelj bez presedana. Tamo ima jedan tip koji se zove Milan Kuč, ili Marko Kuč, kako god. On je rekao da se Vulin mora vratiti, da nije prošao KD vrata, i da ima zlatne poluge. Želim da vam kažem, procedure su takve, da kada ukazujete na bezbednosne probleme, avion mora da se spusti na najbliži aerodrom- naveo je lider opozicije.

- A oni su vratili ceo avion u Beograd, da se cela Evropa smeje i sprda sa time, da bi vratili Vulina, držali ga na aerodromu tri četiri sata, u torbi nisu ništa našli. Da li je neko rekao izvinite? Šta ćemo sa blamažom, parama? Šta ćemo sa obrazom? - upitao je Vučić.