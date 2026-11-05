POJAČANO OBEZBEĐENJE U HAMBURGU: Nastavljeno suđenje za sabotažu Severnog toka

VIŠI regionalni sud u Hamburgu počeo je četvrto ročište u slučaju bombardovanja gasovoda Severni tok.

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Tokom ročišta, ispitaće posledice sabotaže po snabdevanje Nemačke gasom i saslušaće svedočenja o pretresu jahte „Andromeda“, javlja dopisnik RIA Novosti.

Krivično suđenje ukrajinskom državljaninu Sergeju Kuznjecovu, optuženom za koordinaciju bombardovanja gasovoda Severni tok 2, počelo je u Hamburgu 14. oktobra.

Zakazano je više od 40 ročišta za suđenje, koje će trajati do sredine juna 2027. godine.

Pre početka ročišta, optuženi Kuznjecov je doveden u sudnicu pod stražom.

Nakon što je veće od šest sudija ušlo u sudnicu i svi prisutni ustali sa svojih mesta, ročište je proglašeno otvorenim.

U četvrtak će sud nastaviti sa saslušavanjem svedoka. Predstavnik nemačke Federalne agencije za mreže (BNetzA) trebalo bi da svedoči ujutru, izveštavajući o stanju snabdevanja gasom u zemlji pre i posle kvarova na cevovodu.

Danas popodne, drugi svedok u slučaju, detektiv iz Federalne kancelarije kriminalističke policije (BKA), svedočiće na sudu.

On će svedočiti o rezultatima pretresa sprovedenog na jedrilici „Andromeda“.

Saslušanja se održavaju pod pojačanim bezbednosnim uslovima.

(Ria Novosti)

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