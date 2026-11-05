Ekonomija

POJAČANO OBEZBEĐENJE U HAMBURGU: Nastavljeno suđenje za sabotažu Severnog toka

D.D.

05. 11. 2026. u 10:08

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VIŠI regionalni sud u Hamburgu počeo je četvrto ročište u slučaju bombardovanja gasovoda Severni tok.

ПОЈАЧАНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ У ХАМБУРГУ: Настављено суђење за саботажу Северног тока

Foto: ordnas, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Tokom ročišta, ispitaće posledice sabotaže po snabdevanje Nemačke gasom i saslušaće svedočenja o pretresu jahte „Andromeda“, javlja dopisnik RIA Novosti.

Krivično suđenje ukrajinskom državljaninu Sergeju Kuznjecovu, optuženom za koordinaciju bombardovanja gasovoda Severni tok 2, počelo je u Hamburgu 14. oktobra.

Zakazano je više od 40 ročišta za suđenje, koje će trajati do sredine juna 2027. godine.
Pre početka ročišta, optuženi Kuznjecov je doveden u sudnicu pod stražom.

Nakon što je veće od šest sudija ušlo u sudnicu i svi prisutni ustali sa svojih mesta, ročište je proglašeno otvorenim.

U četvrtak će sud nastaviti sa saslušavanjem svedoka. Predstavnik nemačke Federalne agencije za mreže (BNetzA) trebalo bi da svedoči ujutru, izveštavajući o stanju snabdevanja gasom u zemlji pre i posle kvarova na cevovodu.

Danas popodne, drugi svedok u slučaju, detektiv iz Federalne kancelarije kriminalističke policije (BKA), svedočiće na sudu.

On će svedočiti o rezultatima pretresa sprovedenog na jedrilici „Andromeda“.

Saslušanja se održavaju pod pojačanim bezbednosnim uslovima.

(Ria Novosti)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VIŠE OD 10.000 LJUDI STRAHUJE ZA POSAO: Stečaj Alta banke pokrenuo mnoga pitanja i o trgovinskim lancima Idea, Merkator i Roda
Ekonomija

0 2

VIŠE OD 10.000 LJUDI STRAHUJE ZA POSAO: Stečaj Alta banke pokrenuo mnoga pitanja i o trgovinskim lancima Idea, Merkator i Roda

STEČAJ "Alta banke" otvorio je pitanje kakva sudbina čeka trgovinske lance "Idea", "Roda" i "Merkator" u kojima je zaposleno više od 6.500 radnika. "Alta banka", kojoj je Narodna banka Srbije prošlog petka oduzela dozvolu za rad, je poslovala u okviru "Alta grupe", u čijem vlasništvu je i "Alta ritejl," kompanija koja je pre nepunih mesec dana od hrvatske "Fortenove" kupila "Idea markete", kao i još nekoliko povezanih kompanija.

05. 11. 2026. u 08:15

Politika
Tenis
Fudbal
Svakog dana birajte da stvari radite na svoj način, unoseći u njih vaš lični pečat

Svakog dana birajte da stvari radite na svoj način, unoseći u njih vaš lični pečat