POJAČANO OBEZBEĐENJE U HAMBURGU: Nastavljeno suđenje za sabotažu Severnog toka
VIŠI regionalni sud u Hamburgu počeo je četvrto ročište u slučaju bombardovanja gasovoda Severni tok.
Tokom ročišta, ispitaće posledice sabotaže po snabdevanje Nemačke gasom i saslušaće svedočenja o pretresu jahte „Andromeda“, javlja dopisnik RIA Novosti.
Krivično suđenje ukrajinskom državljaninu Sergeju Kuznjecovu, optuženom za koordinaciju bombardovanja gasovoda Severni tok 2, počelo je u Hamburgu 14. oktobra.
Zakazano je više od 40 ročišta za suđenje, koje će trajati do sredine juna 2027. godine.
Pre početka ročišta, optuženi Kuznjecov je doveden u sudnicu pod stražom.
Nakon što je veće od šest sudija ušlo u sudnicu i svi prisutni ustali sa svojih mesta, ročište je proglašeno otvorenim.
U četvrtak će sud nastaviti sa saslušavanjem svedoka. Predstavnik nemačke Federalne agencije za mreže (BNetzA) trebalo bi da svedoči ujutru, izveštavajući o stanju snabdevanja gasom u zemlji pre i posle kvarova na cevovodu.
Danas popodne, drugi svedok u slučaju, detektiv iz Federalne kancelarije kriminalističke policije (BKA), svedočiće na sudu.
On će svedočiti o rezultatima pretresa sprovedenog na jedrilici „Andromeda“.
Saslušanja se održavaju pod pojačanim bezbednosnim uslovima.
(Ria Novosti)
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