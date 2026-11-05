MOL DOBIO LICENCU OD OFAC-A: Odobrenje u vezi sa preuzimanjem NIS-a
KANCELARIJA za kontrolu strane imovine (OFAC) izdala je kompanijama MOL i MOL Serbia Investment Kft. . dodatnu licencu, sa važenjem do 28. februara, u vezi sa potencijalnim preuzimanjem vlasničkog udela u kompaniji NIS a.d. Novi Sad, objavila je MOL grupa.
Licenca odobrava određene transakcije neophodne za prenos hartija od vrednosti koje je izdala Rusija na kompaniju MOL Serbia Investment Kft , kao i povezane aktivnosti, uključujući pribavljanje određenih neophodnih odobrenja ruskih državnih organa.
Kako je navedeno na sajtu MOL-a, ova licenca ne predtsavlja odobrenje za zaključenje transakcije kojom bi došlo do izlaska ruskog vlasništva i kontrole iz NIS-a.
Za konačno sprovođenje takve transakcije biće potrebno posebno odobrenje OFAC-a.
(Tanjug)
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