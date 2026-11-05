Ekonomija

MOL DOBIO LICENCU OD OFAC-A: Odobrenje u vezi sa preuzimanjem NIS-a

D.D.

05. 11. 2026. u 12:03

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KANCELARIJA za kontrolu strane imovine (OFAC) izdala je kompanijama MOL i MOL Serbia Investment Kft. . dodatnu licencu, sa važenjem do 28. februara, u vezi sa potencijalnim preuzimanjem vlasničkog udela u kompaniji NIS a.d. Novi Sad, objavila je MOL grupa.

МОЛ ДОБИО ЛИЦЕНЦУ ОД OFAC-А: Одобрење у вези са преузимањем НИС-а

Foto: N. Skenderija

Licenca odobrava određene transakcije neophodne za prenos hartija od vrednosti koje je izdala Rusija na kompaniju MOL Serbia Investment Kft , kao i povezane aktivnosti, uključujući pribavljanje određenih neophodnih odobrenja ruskih državnih organa.

Kako je navedeno na sajtu MOL-a, ova licenca ne predtsavlja odobrenje za zaključenje transakcije kojom bi došlo do izlaska ruskog vlasništva i kontrole iz NIS-a.

Za konačno sprovođenje takve transakcije biće potrebno posebno odobrenje OFAC-a.

(Tanjug)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POSKUPELA NAFTA: Evropske berze na dvomesečnom maksimumu
Ekonomija

0 0

POSKUPELA NAFTA: Evropske berze na dvomesečnom maksimumu

EVROPSKA akcije su danas porasle, pri čemu je panevropski indeks STOXX 600 ojačao 0,5 odsto, približivši se dvomesečnom maksimumu, dok su rast predvodile rudarske kompanije, a tehnološki sektor bio pod pritiskom zbog zabrinutosti oko mogućeg pooštravanja regulacije veštačke inteligencije u Sjedinjenim Američkim Državama.

05. 11. 2026. u 10:48

Politika
Tenis
Fudbal
NOVO TUMAČENJE NOSTRADAMUSA: Šta nas čeka 2027? - Misteriozni stihovi ponovo uzburkali javnost

NOVO TUMAČENjE NOSTRADAMUSA: Šta nas čeka 2027? - Misteriozni stihovi ponovo uzburkali javnost