POSKUPELA NAFTA: Evropske berze na dvomesečnom maksimumu

EVROPSKA akcije su danas porasle, pri čemu je panevropski indeks STOXX 600 ojačao 0,5 odsto, približivši se dvomesečnom maksimumu, dok su rast predvodile rudarske kompanije, a tehnološki sektor bio pod pritiskom zbog zabrinutosti oko mogućeg pooštravanja regulacije veštačke inteligencije u Sjedinjenim Američkim Državama.

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Cena nafte Brent je u 9.30 sati porasla za 0,26 odsto na 95,305 dolara po barelu, a lake američke nafte WTI pala za 0,31 odsto na 87,808 dolara.

Investitori su pozitivno reagovali i na jučerašnji osetan pad cena nafte, podstaknut očekivanjima da bi pobeda demokrata na izborima za američki Kongres mogla da doprinese smirivanju sukoba na Bliskom istoku, prenosi Rojters.

Tržišni analitičari će danas pratiti i odluku Banke Engleske o kamatnim stopama koja će biti objavljena u 13.00 časova.

Evropski fjučersi gasa za decembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 84,800 evra za megavat-sat, odnosno oko 890 evra za 1.000 kubnih metara, uz koeficijent 10,5 MWh/1.000 m³.

Prema podacima sa berzi, nemački indeks DAX porastao je za 0,39 odsto, francuski CAC 40 za 1,19 odsto, britanski FTSE 100 za 0,98 odsto, italijanski FTSE MIB za 0,37 odsto, dok je moskovski MOEX pao za 0,52 odsto.

Investitori očekuju da bi smirivanje geopolitičkih tenzija i niži troškovi energije mogli da poboljšaju perspektive evropske privrede.

Rast je zabeležen i kod kompanija iz sektora obnovljivih izvora energije, zbog očekivanja veće političke podrške tom sektoru u Sjedinjenim Američkim Državama.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,12421 dolar.

Cena zlata je porasla na 4.124,18 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice pala na 5,9795 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki industrijski berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u sredu porastao za 3,03 odsto na 53.356,12 poen, S&P 500 za 1,58 odsto na 7.688,62 poena, a kompozitni Nasdak za 1,44 odsto na 25.736,51 poen.

(Tanjug)

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