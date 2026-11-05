VUČIĆ O PLANOVIMA VELIKE STRANE SLUŽBE: Da se rasturi BIA i podeli na tri dela - idemo polako prema NATO-u
LIDER opozicije Aleksandar Vučić rekao je danas da su planovi stranaca da se rasturi BIA i da se podeli u tri dela.
- Da se rasformira jedinstvo službe, otpusti značajan deo ljudi i da se to nazove velikim reformama, u interesu jedne velike strane službe koja je uzela učešće u rušenju Srbije - rekao je Vučić.
On je ukazao i na izjavu Palmera, koji je govorio o evroatlantskim intgeracijama, te da ćemo polako, ali sigurno da gubimo vojnu neutralnost, i da idemo prema NATO-u.
- Sve je to u redu, ali ste trebali to ljudima da kažete ranije, za šta su glasali. Možete li da demantujete fon Bekerata i da ste obećali razne stvari, a on je govorio i o usaglašavanju sa spoljnom politikom i različitim stvarima vezanim za Kosovo i Metohiju. Molim vas da obratite pažnju i da budete oprezniji - istakao je Vučić.
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