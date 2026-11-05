Albert Rijera prelomio! Ovo je sastav Crvene zvezde za Inter

Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 18.45 časova na Marakani igraju meč 3. kola Lige konferencije protiv Intera Eskaladesa, a španski strateg Albert Rijera napravio je nekoliko ključnih taktičkih rezova koji bi trebalo da garantuju prva tri boda u evropskoj jeseni.

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Nakon uvodnog poraza u Luganu i remija sa Kopenhagenom na domaćem terenu, pobeda nad predstavnikom Andore nametnula se kao apsolutni imperativ. Rijera je svestan težine zadatka, pa je pred ovaj duel odlučio da podigne timski duh na nesvakidašnji način, organizovanjem zajedničkog roštilja kako bi ekipa, u maksimalno homogenom raspoloženju, dočekala ključni evropski ispit.

Najveće rokade pretrpeće poslednja linija crveno-belih. Albert Rijera definitivno ne može da računa na Stefana Gudelja, koji odrađuje suspenziju zbog crvenog kartona, dok roviti Derik Lukansen još uvek nije potpuno spreman za maksimalne napore.

Zbog toga se očekuje da u srce odbrane uskoči Miloš Veljković, dok će mu partner najverovatnije biti Matej Gaštarov, ukoliko ga šef struke ne zadrži u veznom redu. Jedini potpuno siguran na svojoj poziciji u defanzivnom bedemu jeste neumoljivi Japanac Juta Nakajama na levom boku. Među stativama je pozicija rezervisana za Brazilca Mateusa, koji drži status prvog golmana, iako Radanović i Guteša ozbiljno kucaju na vrata startne postave.

Sredina terena deluje kao najstabilniji deo Zvezdinog tima. Dirigentska palica ponovo je u rukama proverenog tandema Rade Krunić – Timi Maks Elšnik. Krunić će, doduše, morati da igra opreznije jer mu preti parni žuti karton koji bi ga udaljio sa nezgodnog gostovanja u Gentu krajem meseca. Ispred njih će delovati supertalentovani Vasilije Kostov, momak koji je evrogolom protiv Kopenhagena pokazao da poseduje vanserijski potencijal.

Najveći profit za ofanzivni arsenal Zvezde predstavlja povratak Osmana Bukarija! Nakon što mu je UEFA smanjila prvobitnu kaznu zarađenu u Plzenju, hitronogi krilni napadač odradio je dve utakmice suspenzije i spreman je da eksplodira po desnom boku. Na suprotnoj, levoj strani, napade će kreirati sve sigurniji Mihailo Ristić, dok je sjajna vest za navijače i povratak Mirka Ivanića u protokol, koji će svoju šansu vrebati kao džoker sa klupe.

Mesto klasične "devetke" rezervisano je za Bambu Dijenga, od kojeg se očekuje da nastavi golgetersku seriju započetu u domaćem šampionatu, dok će iskusni vukovi Aleksandar Katai i Marko Arnautović čekati šansu u drugom poluvremenu.

Očekivani sastav Crvene zvezde (4-2-3-1):

Mateus – Gaštarov, Veljković, Nakajama, Ristić – Krunić, Elšnik – Kostov, Handel, Lučić (Bukari) – Dijeng.





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