Albert Rijera prelomio! Ovo je sastav Crvene zvezde za Inter
Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 18.45 časova na Marakani igraju meč 3. kola Lige konferencije protiv Intera Eskaladesa, a španski strateg Albert Rijera napravio je nekoliko ključnih taktičkih rezova koji bi trebalo da garantuju prva tri boda u evropskoj jeseni.
Nakon uvodnog poraza u Luganu i remija sa Kopenhagenom na domaćem terenu, pobeda nad predstavnikom Andore nametnula se kao apsolutni imperativ. Rijera je svestan težine zadatka, pa je pred ovaj duel odlučio da podigne timski duh na nesvakidašnji način, organizovanjem zajedničkog roštilja kako bi ekipa, u maksimalno homogenom raspoloženju, dočekala ključni evropski ispit.
Najveće rokade pretrpeće poslednja linija crveno-belih. Albert Rijera definitivno ne može da računa na Stefana Gudelja, koji odrađuje suspenziju zbog crvenog kartona, dok roviti Derik Lukansen još uvek nije potpuno spreman za maksimalne napore.
Zbog toga se očekuje da u srce odbrane uskoči Miloš Veljković, dok će mu partner najverovatnije biti Matej Gaštarov, ukoliko ga šef struke ne zadrži u veznom redu. Jedini potpuno siguran na svojoj poziciji u defanzivnom bedemu jeste neumoljivi Japanac Juta Nakajama na levom boku. Među stativama je pozicija rezervisana za Brazilca Mateusa, koji drži status prvog golmana, iako Radanović i Guteša ozbiljno kucaju na vrata startne postave.
Sredina terena deluje kao najstabilniji deo Zvezdinog tima. Dirigentska palica ponovo je u rukama proverenog tandema Rade Krunić – Timi Maks Elšnik. Krunić će, doduše, morati da igra opreznije jer mu preti parni žuti karton koji bi ga udaljio sa nezgodnog gostovanja u Gentu krajem meseca. Ispred njih će delovati supertalentovani Vasilije Kostov, momak koji je evrogolom protiv Kopenhagena pokazao da poseduje vanserijski potencijal.
Najveći profit za ofanzivni arsenal Zvezde predstavlja povratak Osmana Bukarija! Nakon što mu je UEFA smanjila prvobitnu kaznu zarađenu u Plzenju, hitronogi krilni napadač odradio je dve utakmice suspenzije i spreman je da eksplodira po desnom boku. Na suprotnoj, levoj strani, napade će kreirati sve sigurniji Mihailo Ristić, dok je sjajna vest za navijače i povratak Mirka Ivanića u protokol, koji će svoju šansu vrebati kao džoker sa klupe.
Mesto klasične "devetke" rezervisano je za Bambu Dijenga, od kojeg se očekuje da nastavi golgetersku seriju započetu u domaćem šampionatu, dok će iskusni vukovi Aleksandar Katai i Marko Arnautović čekati šansu u drugom poluvremenu.
Očekivani sastav Crvene zvezde (4-2-3-1): Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Mateus – Gaštarov, Veljković, Nakajama, Ristić – Krunić, Elšnik – Kostov, Handel, Lučić (Bukari) – Dijeng.
Doncafé. Baš za tebe.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Preporučujemo
Kakav sunovrat! Novak Đoković ovo nije doživeo od 2005. godine!
05. 11. 2026. u 06:18
KATASTROFA! Partizan ostaje bez predsednika i kompletne uprave
05. 11. 2026. u 06:03
Nikola Jokić začepio usta celom svetu! (VIDEO)
05. 11. 2026. u 05:51
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Neverovatna scena na stadionu Zvezde: Ovo se retko viđa u fudbalu (VIDEO)
Fudbal je dugo bio svet u kojem su muškarci imali gotovo neprikosnovenu ulogu, posebno kada je reč o stručnim štabovima muških seniorskih ekipa. Ipak, vremena se menjaju, a jedan od najzanimljivijih primera dolazi iz Andore, iz tabora Inter Eskaldesa, protivnika Crvene zvezde.
04. 11. 2026. u 11:49
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)