Fabregas održao reč: Komo u Lansu pokazao da više nema popuštanja
Sesk Fabregas se pre dve nedelje smilovao Mančester junajtedu, ali je zbog te odluke zažalio odmah posle utakmice. Zato njegovi fudbaleri u sledećem evropskom nastupu nisu imali milosti prema protivniku.
Komo je na svom terenu vodio sa 4:0 protiv engleskog velikana kada je španski stručnjak zatražio od svojih igrača da smanje tempo. Junajted je to iskoristio i postigao počasni pogodak, što je Fabregasa toliko iznerviralo da je na konferenciji za medije javno priznao grešku.
– Taj gol me je baš zaboleo. Primili smo ga zato što smo se opustili i povukli odbrambenu liniju. Moja je krivica. To je nešto što ću poneti kući sa sobom – rekao je Fabregas.
Da je izvukao pouku, pokazala je već sledeća utakmica Lige šampiona. Komo je deklasirao francuski Lans sa neverovatnih 9:1 i ostvario najubedljiviju pobedu u istoriji takmičenja.
Ovoga puta nije bilo popuštanja, povlačenja ni sažaljenja. Fabregasovi izabranici gazili su do poslednjeg minuta.
A navijači Mančester junajteda sada mogu samo da zahvale Špancu što je lekciju naučio tek posle gostovanja njihovog kluba.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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