Fabregas održao reč: Komo u Lansu pokazao da više nema popuštanja

Sesk Fabregas se pre dve nedelje smilovao Mančester junajtedu, ali je zbog te odluke zažalio odmah posle utakmice. Zato njegovi fudbaleri u sledećem evropskom nastupu nisu imali milosti prema protivniku.

FOTO: Tanjug/(Alessandro Garofalo/LaPresse via AP

Komo je na svom terenu vodio sa 4:0 protiv engleskog velikana kada je španski stručnjak zatražio od svojih igrača da smanje tempo. Junajted je to iskoristio i postigao počasni pogodak, što je Fabregasa toliko iznerviralo da je na konferenciji za medije javno priznao grešku.

– Taj gol me je baš zaboleo. Primili smo ga zato što smo se opustili i povukli odbrambenu liniju. Moja je krivica. To je nešto što ću poneti kući sa sobom – rekao je Fabregas.

Da je izvukao pouku, pokazala je već sledeća utakmica Lige šampiona. Komo je deklasirao francuski Lans sa neverovatnih 9:1 i ostvario najubedljiviju pobedu u istoriji takmičenja.

Ovoga puta nije bilo popuštanja, povlačenja ni sažaljenja. Fabregasovi izabranici gazili su do poslednjeg minuta.

A navijači Mančester junajteda sada mogu samo da zahvale Špancu što je lekciju naučio tek posle gostovanja njihovog kluba.

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