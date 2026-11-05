Fudbal

Kristijano Ronaldo objavio kraj!

М.П.

05. 11. 2026. u 11:28

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Jedan od najvećih fudbalera svih vremena, Kristijano Ronaldo, doneo je odluku koja označava kraj jedne velike ere portugalski as odlučio je da završi reprezentativnu karijeru.

Кристијано Роналдо објавио крај!

FOTO: Tanjug/AP Photo/Julio Cortez

Kapiten Portugala, koji je više od dve decenije predvodio nacionalni tim i ispisao neke od najslavnijih stranica njegove istorije, ovu odluku saopštio je putem svog Instagram profila, emotivnom porukom u kojoj se osvrnuo na put dug čak 23 godine.

Ronaldo nije krio koliko mu je reprezentativni dres značio, naglašavajući da odluka o povlačenju nije bila nimalo jednostavna.

"Došao je taj dan... Nikada nisam osećao da taj dres pripada samo meni. Ipak, imao sam privilegiju da ga nosim pune 23 godine, da ga branim i predstavljam na stadionima širom sveta. Danas je došlo vreme da ga prepustim budućnosti. Nije bila laka odluka, jer se neke odluke ne donose samo razumom. Donose se i srcem.Moj put počeo je 2003. godine i promenio mi je život. Kada pogledam sve što sam doživeo u nacionalnom dresu, ne vidim samo golove, trofeje i rekorde. Vidim ljude. Vidim portugalski narod, ali i sve Portugalce koji žive širom sveta, a koji su tokom tih 90 minuta ostavljali sve po strani kako bi bodrili svoju reprezentaciju", poručio je Ronaldo.

Njegov odlazak predstavlja završetak jednog od najznačajnijih reprezentativnih poglavlja u istoriji fudbala. Ronaldo je sa Portugalom osvojio Evropsko prvenstvo 2016. godine i Ligu nacija 2019, a iza sebe ostavlja nasleđe koje će teško biti ponovljeno.

Čovek koji je godinama bio simbol portugalskog fudbala sada je odlučio da reprezentativni dres prepusti novim generacijama.

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