VUČIĆ: Neke od najboljih komandanata ste pohapsili, ali zato nikoga od reketaša

LIDER opozicije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja ukazao na užasne stvari sa kojima se Srbija trenutno suočava.

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- Neće baš ništa novo da naprave, i ako se ovakvo ponašanje revolucionarno nastavi, liste čekanja koje su bile na dobrom putu da budu rešene neće nikada biti rešene. Za sada osim pretnji, osim divljanja tužilaca, kojihapse koga stignu. Uhapsili ste na desetine dobrih policajaca, samo niste kriminalce. Neke od najboljih komandanata ste pohapsili, ali zato nikoga od reketaša. Tužiocima ste rekli - morate da hapsite one koji su protiv nas. Uplašićete veliki deo ljudi. Nikada nećete moći da zastrašite sve. Taj teror je juče dobio posebnu fazu, a to je gašenje televizija. Na čast svima onima koji se tako ponašaju i svima koji nisu razumeli da je sve prolazno ali da ostaje zapisano. Apsolutno su nesposobni da bilo šta urade - naveo je Vučić.