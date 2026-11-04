Tenis

Karlos Alkaraz uradio ono što nisu uspeli Đoković, Zverev i Medvedev (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

04. 11. 2026. u 21:41

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ŠPANAC zaustavio seču favorita na mastersu u Parizu.

Карлос Алкараз урадио оно што нису успели Ђоковић, Зверев и Медведев (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP/Thibault Camus

Karlos Alkaraz je uradio ono što nisu uspeli Novak Đoković, Aleksander Zverev, Danil Medvedev, Aleks de Minor - pobedio je!

On je u šesnaestini finala mastersa u Parizu savladao Aleksa Mikelsena sa 7:6(4), 6:3. Njemu je ovo bio šesti vezani trijumf, pošto je u prestonicu Francuske došao kao šampion Beča.

U prvom setu se vodila velika borba, teniseri su razmenili po jedan brejk i 13. gem je morao da odluči ko će da povede. Amerikanac je sjajno počeo taj-brejk, poveo je sa 1:4, ali usledila je serija od 5:0 trećeg igrača planete i set je bio gotov.

Ključni trenutak u drugom delu meča bio je osmi gem kad je Španac napravio brejk i poveo sa 5:3. Potom je bez problema odservirao za pobedu.

Karlos Alkaraz će u osmini finala mastersa u Parizu igrati protiv Italijana Matea Beretinija.

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