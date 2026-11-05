DRAMA U PERSIJSKOM ZALIVU: Projektili pogodili tanker kod obale Katara

TANKER je u sredu pogođen sa dva projektila u Persijskom zalivu, oko 50 nautičkih milja (92 kilometra) severno od katarskog grada Madinat aš Šamal, saopštio je britanski Centar za pomorske trgovinske operacije (UKMTO).

Foto Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri, File

Prema navodima britanske vojske, identitet broda, zastava pod kojom plovi, kao i stanje posade za sada nisu potvrđeni.

Takođe nema informacija o obimu materijalne štete niti o mogućim posledicama po životnu sredinu. Odgovornost za napad još niko nije preuzeo.

Istovremeno, iranska državna televizija izvestila je da su dva tankera i jedan tegljač naleteli na mine u Ormuskom moreuzu, piše AP.

UKMTO je prošlog meseca upozorio na poteškoće u utvrđivanju stvarnog broja napada na brodove, jer većina plovila više ne prijavljuje incidente.

(Kurir)

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