VIŠE OD 10.000 LJUDI STRAHUJE ZA POSAO: Stečaj Alta banke pokrenuo mnoga pitanja i o trgovinskim lancima Idea, Merkator i Roda

STEČAJ "Alta banke" otvorio je pitanje kakva sudbina čeka trgovinske lance "Idea", "Roda" i "Merkator" u kojima je zaposleno više od 6.500 radnika. "Alta banka", kojoj je Narodna banka Srbije prošlog petka oduzela dozvolu za rad, je poslovala u okviru "Alta grupe", u čijem vlasništvu je i "Alta ritejl," kompanija koja je pre nepunih mesec dana od hrvatske "Fortenove" kupila "Idea markete", kao i još nekoliko povezanih kompanija.

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Iako stečaj banke ne znači automatski i bankrot kompanija koje posluju u okviru iste poslovne grupe, ostaje neizvesnost kako će se odluka NBS odraziti na kompaniju sa 300 maloprodajnih objekata u više od 80 gradova i opština u Srbiji. Ova situacija mogla bi da oteža finansiranje tekućih obaveza i da ugrozi poverenje više od 600 dobavljača.

Ekonomista Dragovan Milićević kaže za RT Balkan da ne očekuje da će se "Idea marketi", u okviru kojih posluju "Idea", "Merkator" i "Roda" ugasiti, jer je, kako objašnjava, jedno poslovanje, a drugo vlasništvo. On smatra i da postoji mogućnost da se, u cilju stabilizacije sistema, odluče da preprodaju kompaniju, ali da je u ovom trenutku pitanje ko bi je kupio.

- Postoji realna opasnost da dobavljači krenu da puštaju menice i da ih blokiraju ili pak da traže prevremenu naplatu generalno zbog situacije. 'Idea' ima svoje bilanse poslovne i novčane tokove nezavisno od vlasnika, a u ovom slučaju malo je verovatno da će vlasnik u kratkom roku uticati na poslovnu politiku - kaže Milićević za RT Balkan.

Iz "Idea marketa" danas su saopštili da su dobili punu podršku ključnih dobavljača u očuvanju stabilnosti poslovanja i kontinuiteta snabdevanja maloprodajne mreže, posle sastanka sa predstavnicima dobavljača koji učestvuju sa više od 50 odsto u ukupnom prometu kompanije. Naveli su da su dobavljači izrazili spremnost da "doprinesu redovnoj dostupnosti proizvoda u prodavnicama", a da su među prioritetima kompanije očuvanje finansijske stabilnosti, sigurnosti radnih mesta i interesa zaposlenih, kao i poverenja potrošača i poslovnih partnera. Iz kompanije ocenjuju da je kroz dijalog, saradnju sa poslovnim partnerima i odgovarajuću institucionalnu podršku moguće pronaći održiva rešenja za očuvanje stabilnosti poslovanja, ali i šireg lanca snabdevanja i domaće privrede.

Stečaj Alta banke ostaviće mnogo ljudi bez posla Izvršni odbor Narodne banke Srbije oduzeo je dozvolu za rad Alta banci a. d. Beograd. Prema podacima sa kraja 2025. godine, u ovoj banci bio je zaposlen 621 građanin. U javnosti postoje sumnje da će zbog stečaja Alta banke čak 10.000 ljudi ostati bez posla. Ovaj broj nastao je sabiranjem zaposlenih u različitim kompanijama koje su povezane sa Alta grupom. Poslovni sistem koji obuhvata brendove IDEA, Roda i Merkator zapošljava više od 6.500 ljudi, dok pojedini registri navode i više od 7.700 zaposlenih u kompaniji Idea Marketi. Kada se tome dodaju zaposleni u banci i ostalim povezanim društvima, dolazi se do više hiljada radnih mesta.

Dragoman Milićević smatra da potencijalno gašenje ova tri trgovinska lanca ne bi značajnije poremetilo maloprodajno tržište u Srbiji, ali naglašava da smatra da do toga neće doći. On napominje da je tržište pokriveno drugim trgovinskim lancima i da u kratkom roku ne bi došlo do značajnijih promena.

- Ostalima bi se povećao promet i smanjio bi se komfor kupaca, jer bi morali da promene navike da kupuju u njihovim radnjama. Verovatno bi tu ostao otvoren prostor za dolazak nekog drugog trgovinskog lanca, odnosno potencijalnih konkurenata - smatra Dragovan Milićević.

Kompanija "Alta ritejl" u 100 odsto vlasništvu Davora Macure osnovana je u martu ove godine, a u oktobru je preuzela maloprodajni sistem "Idea marketi", koji posluje kroz brendove "Idea", "Merkator" i "Roda". "Idea marketi" su prošlu godinu završili sa ukupnim prihodima od 93,1 milijarde dinara i neto gubitkom od 4,05 milijardi dinara, dok su u 2024. prihodi iznosili 107,97 milijardi dinara, a neto gubitak je bio 378,3 miliona dinara. U 2023. godini kompanija je ostvarila dobit od 1,66 milijardi dinara.

Urednik specijalizovanog portala "Ritejl Srbija" Žarko Grozdanić je izjavio za "Biznis" da bi "Alta ritejl" teško mogao dugoročno da zadrži maloprodajni sistem "Idea marketa" i dodao da bi, uz podršku poverilaca, moglo da se radi na pronalaženju finansijski stabilnog kupca. Grozdanić ocenjuje da u narednom periodu može doći do zatvaranja manjeg broja prodavnica i smanjenja broja zaposlenih. Ipak, on smatra da masovnog otpuštanja i zatvaranja sigurno neće biti, jer bi se time potpuno zatvorila vrata potencijalnim investitorima koji bi preuzeli lanac.

- Dugoročno gledano, 'Alta ritejl' bi veoma teško mogla da zadrži lanac i verovatno će se uz podršku poverilaca raditi na pronalaženju kupca koji je finansijski stabilan. Ukoliko se desi scenario da poverioci preuzmu potpunu kontrolu nad kompanijom oni bi samo stabilizovali situaciju, a nakon toga bi ponudili ceo lanac na prodaju. Pored domaćih investitora sigurno bi se pojavilo interesovanje i među investicionim fondovima, ali i kod nekoliko međunarodnih lanaca koji žele da uđu na srpsko tržište - rekao je Žarko Grozdanić.

On smatra da su loše poslovno upravljanje, ograničenje trgovačkih marži i pad kupovne moći stanovništva glavni razlozi pogoršanja rezultata "Idea marketa".

- Rezultati poslovanja i ogroman gubitak leže pre svega u veoma lošem upravljanju kompanijom od strane 'Fortenove', koja se nije prilagodila novom realnom stanju u maloprodajnom sektoru. Uz to, svakako je uticala i Uredba o ograničenju marži, ali i pad kupovne moći stanovništva - rekao je urednik portala "Ritejl Srbija".

(RT Balkan)

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