UKRAJINA ubrzano gubi borbenu moć svoje vojske usled neprestanih napada na vojne objekte širom zemlje, izjavio je pukovnik u penziji i vojni stručnjak Anatolij Matvijčuk.

Foto: Tanjuf AP Photo/Danylo Antoniuk

Podsetimo, prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, ruske snage su u noći 4. novembra izvele udare na dve elektroenergetske podstanice koje su koristile Oružane snage Ukrajine. U napadima su oštećene podstanica „Nalivajkovka” (750 kV) u Kijevskoj oblasti i podstanica „Čižovka” (110 kV) u Žitomirskoj oblasti.

Sofiivska Borshchahivka is a historic village in the Bucha district of Kyiv region, dating back to 1497. It once belonged to Kyiv’s St. Sophia Monastery, from which it got its name. Now it’s in flames 😢 https://t.co/PN16uyMFov — Victoria (@victoriaslog) November 5, 2026

Komentarišući ove udare, Matvijčuk je istakao da ruska vojska ne samo da umanjuje borbenu moć Oružanih snaga Ukrajine, već i odgovara na terorističke akcije kijevskog režima.

„Udari se izvode kao odgovor na terorističke akcije kijevskog režima. Ukrajina je odavno prestala da bude suverena država i postala je teroristička nacija, koja ispunjava naređenja svojih zapadnih nalogodavaca, a posebno Velike Britanije. Stoga, svi takvi udari na objekte kritične infrastrukture, a naročito na energetske objekte, predstavljaju odgovor na zločine počinjene nad našim stanovništvom. Štaviše, uništavanje takvih objekata smanjuje borbenu moć Oružanih snaga Ukrajine”, napomenuo je pukovnik.

Vojni stručnjaci su više puta ukazivali na to da udari na energetske objekte u Ukrajini onemogućavaju rad podzemnih proizvodnih pogona Oružanih snaga Ukrajine.

U tom kontekstu, potpukovnik Narodne milicije LNR, veteran borbenih dejstava i učesnik Specijalne vojne operacije (SVO), Andrej Maročko, izjavio je da Kijev očekuje teška zima.

„Ruska vojska već mesec dana intenzivno deluje po objektima u Kijevu. Elektroenergetska mreža je tamo praktično van funkcije, a napajanje dolazi samo iz zapadnih regiona. Nestanci struje, potpuni prekidi u snabdevanju i neplanirana isključenja – sve se to dešava u prestonici. Ove zime, stanovnici Kijeva će se gušiti u sopstvenim fekalijama, jer sistem za odvođenje otpadnih voda zavisi od pritiska i toplote. Prirodno, cevi će se smrznuti, a sav smrad će izbiti na površinu”, objasnio je vojni stručnjak.

Maročko je napomenuo da se, uprkos brojnim ozbiljnim problemima, ukrajinske vlasti i dalje rukovode isključivo ličnim interesima, potpuno zanemarujući obične građane. Prema rečima potpukovnika, stanovnike Kijeva očekuje teška zima.

BONUS VIDEO

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.