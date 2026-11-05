Politika

JASNA PORUKA VUČIĆA: Otpor počinje, nastaviće se do konačne pobede! (VIDEO)

В.Н.

05. 11. 2026. u 11:38

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ALEKSANDAR Vučić, lider opozicije istakao je tokom obraćanja putem društvenih mreža da Srbiji predstoji teška borba.

ЈАСНА ПОРУКА ВУЧИЋА: Отпор почиње, наставиће се до коначне победе! (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Mi ćemo da se borimo u Skupštini dok dišemo. Siguran sam da ćemo o svim stvarima moći da govorimo. Videli ste kakav je njihov doživljaj demokratije po RTS. Najsmešniji su oni koji mi kažu bivši predsednik, da bi me uvredili. Svašta sam ja bivši. Uskoro ću biti šef poslaničke grupe "Srbija protiv terora". Jedna poruka za sve ljude koji imaju obraza, nemojte da budete razočarani u one koje ste smatrali bliskima sebi, takvih će razočarenja da bude mnogo, takvi su ljudi. Naviknite se na to i postavljajte lestvicu visoko. Govorite istinu. A što se ovih tiče, nekada se govorilo kod mog oca - igralo je jedno leto u kinu. I ovo će da igra jedno leto. Želim vam svima uspešan dan, a ja ću koristiti ovu priliku. Otpor počinje, nastaviće se do konačne pobede - poručio je Vučić.

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