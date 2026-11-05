Fudbal

Hari Kejn produžio ugovor sa Bajernom do leta 2029. godine

М.П.

05. 11. 2026. u 10:18

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Fudbaler Bajerna iz Minhena Hari Kejn produžio je ugovor do 30. juna 2029. godine, saopštio je danas šampion Bundeslige.

Хари Кејн продужио уговор са Бајерном до лета 2029. године

FOTO: Tanjug/Tom Weller/dpa via AP)

Kapiten reprezentacije Engleske i osvajač Zlatne lopte bio je u poslednjoj godini četvorogodišnjeg ugovora sa Bajernom, u koji je 2023. godine prešao iz Totenhema za 86 miliona funti.

Kejn je u sezoni 2025/2026 postigao 73 gola na 65 utakmica, a prošlog meseca proglašen je za najboljeg fudbalera sveta na ceremoniji dodele Zlatne lopte.

"U Bajernu se osećam kao kod kuće. Volim ovaj klub, navijače i grad Minhen. Imamo sjajan tim i izvanrednog trenera, Vensana Kompanija. Veoma sam ponosan što sam deo ovog kluba", rekao je Kejn za sajt Bajerna.

On je do sada postigao 156 golova na 161 utakmici za Bajern.

"Cela moja porodica je veoma srećna ovde. Želeo sam da ostanem. Sada se radujem onome što nas čeka i želim da osvojim još mnogo trofeja sa ovim velikim klubom", naveo je 33-godišnji fudbaler.

Tokom boravka u Bajernu, Kejn je osvojio dve titule prvaka Bundeslige, prvu 2025. godine, čime je stigao do prvog velikog trofeja u karijeri, kao i trofej u Kupu Nemačke prošle sezone i dva uzastopna Superkupa Nemačke.

U poslednje tri godine dva puta je osvojio Zlatnu kopačku Evrope, za najboljeg strelca evropskih liga, a u svakoj od tri sezone u Bajernu bio je i najbolji strelac Bundeslige.

Kejn je sa Engleskom igrao u finalu Evropskog prvenstva 2024. godine, a ovog leta predvodio je ekipu do najboljeg plasmana na Svetskom prvenstvu još od 1966. godine - trećeg mesta.

Prošlog meseca izjednačio je rekord Pitera Šiltona po broju nastupa za reprezentaciju Engleske, odigravši 125. utakmicu i imaće priliku da ga nadmaši u predstojećim utakmicama u Ligi nacija.

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