MAKRON OBJAVIO: Cena dizela u Francuskoj pala više od 10 centi po litru
CENE goriva na benzinskim pumpama u Francuskoj počele su da padaju, a cena dizela smanjena je za više od 10 evrocenti po litru, izjavio je danas francuski predsednik Emanuel Makron.
Makron je na društvenoj mreži X naveo da je Francuska tokom oktobra odlučila da oslobodi 10 miliona barela nafte iz strateških rezervi kako bi ublažila negativne uticaje na ponudu i cene energenata.
Francuske vlasti su, kako je naveo, istovremeno vodile razgovore sa partnerima na Bliskom istoku radi obezbeđivanja snabdevanja, dok su sarađivale sa distributerima goriva na smanjenju maloprodajnih cena.
On je naglasio da je pojeftinjenje ostvareno bez smanjenja poreza na gorivo, dodajući da Francuzi ne bi trebalo da snose troškove rata na svakom punjenju rezervoara.
Makron je istakao da Francuska nastavlja diplomatska nastojanja za ponovno uspostavljanje slobodne plovidbe kroz Ormuski moreuz, uz ocenu da su cene goriva i dalje visoke, kao i da geopolitičke neizvesnosti u regionu zahtevaju oprez.
(Tanjug)
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