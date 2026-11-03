Poljoprivreda

SNIMAK IZ KLANICE IZAZVAO SKANDAL: Surovo kršenje propisa o dobrobiti životinja

K. Despotović

03. 11. 2026. u 15:30

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KLANICA živine Buckl u Vasertridingenu, u nemačkoj saveznoj pokrajini Bavarskoj, zatvorena je do daljnjeg nakon što je u javnost dospeo snimak nastao skrivenom kamerom. Slučajem se pozabavilo državno tužilaštvo, koje je pokrenulo postupak zbog sumnje na kršenje propisa o dobrobiti životinja, piše Farmer.

СНИМАК ИЗ КЛАНИЦЕ ИЗАЗВАО СКАНДАЛ: Сурово кршење прописа о добробити животиња

Foto: roibu / Alamy / Profimedia

Snimak je objavljen u aprilu 2025. godine, a veštačenje je pokazalo da je na proizvodnoj liniji došlo do kvara. Zbog toga su pojedini pilići bili obezglavljeni bez prethodnog omamljivanja gasom ili električnom strujom, kako to propisuju zakonski standardi.

Nepoznavanje propisa

Državno tužilaštvo predložilo je novčane kazne za sedmoro zaposlenih koji su radili tokom sporne smene. Kazne iznose od 30 do 180 dnevnih iznosa. Šest odluka već je pravosnažno, dok se odluka za sedmog zaposlenog još čeka.

Istražitelji su zaključili da je odgovornost zaposlenih prvenstveno posledica nemara i nepoznavanja propisa, a ne namernog zlostavljanja životinja. Još pet slučajeva prosleđeno je nadležnom bavarskom telu radi razmatranja prekršajnih sankcija.

Snažne reakcije javnosti

Istragom su obuhvaćena i dvojica direktora klanice, ali državno tužilaštvo nije pronašlo dovoljno dokaza da su znali za tehnički kvar. U obzir je uzeta i njihova saradnja sa istražiteljima.

Zbog toga im je državno tužilaštvo u Ansbahu ponudilo obustavu postupka uz uplatu po 1.500 evra. O ponudi mogu da se izjasne do 24. novembra 2026. godine. 

Mogućnost obustavljanja postupka izazvala je kritike organizacije za prava životinja Aninova, koja se protivi takvom rešenju. Slučaj je izazvao snažne reakcije javnosti, a nadležna tela morala su da uzmu u obzir i privredne posledice zatvaranja klanice, koja je važan poslodavac u regionu.

(Agroklub)

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