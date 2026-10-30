DETE DALO NOVAC, A PLAC RODITELJSKI: Da li kuća automatski pripada vlasniku placa?

SAMA činjenica da roditelji daju saglasnost detetu da gradi kuću ne znači automatski da će ono postati vlasnik objekta, niti da će roditelji u svim okolnostima zadržati isključivo pravo svojine na placu.

Foto: Ivan Ryabokon / Panthermedia / Profimedia

U Srbiji postoje zakonska pravila koja uređuju izgradnju na zemljištu drugog vlasnika, zbog čega je važno da se porodični dogovor pravno uredi pre nego što počne gradnja.

Da li dete može da gradi na zemljištu roditelja?

Može, pod uslovom da za to postoje odgovarajući pravni osnov i ispunjeni urbanistički i građevinski uslovi.

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji, građevinska dozvola izdaje se investitoru koji ima odgovarajuće pravo na zemljištu ili objektu.

To znači da dete ne može samo na osnovu porodičnog dogovora da pretpostavi da ima pravo da dobije građevinsku dozvolu. Potrebno je da se njegov pravni položaj uredi na način koji zakon priznaje.

Da li kuća automatski pripada vlasniku placa?

Ovo je jedno od najvažnijih pitanja u ovakvim porodičnim dogovorima. Prema Zakonu o osnovama svojinskopravnih odnosa, izgradnja objekta na tuđem zemljištu može imati posledice i po vlasništvo nad samim zemljištem.

Zakon uređuje različite situacije u kojima jedno lice gradi na zemljištu drugog lica. Ishod zavisi, između ostalog, od toga da li je graditelj znao da gradi na tuđem zemljištu, da li je vlasnik znao za gradnju i da li se tome protivio.

Na primer, član 24. predviđa da graditelj pod određenim uslovima može steći svojinu ne samo na objektu već i na zemljištu ispod njega, kao i na zemljištu potrebnom za redovnu upotrebu objekta. S druge strane, član 25. uređuje situaciju u kojoj je graditelj znao da gradi na tuđem zemljištu ili se vlasnik odmah usprotivio gradnji.

Kako roditelji mogu da zadrže plac u svom vlasništvu?

Ako roditelji žele da zemljište ostane njihovo, a da dete na njemu izgradi kuću, ne bi trebalo da se oslanjaju samo na usmeni dogovor ili običnu saglasnost za gradnju.

Pre početka radova potrebno je sa advokatom i javnim beležnikom razmotriti odgovarajući pravni posao kojim će se precizno urediti ko je investitor i ko finansira izgradnju, kakva prava dete stiče na zemljištu, kome pripada izgrađeni objekat i ko može da koristi kuću i zemljište.

Posebno je važno proveriti da li je moguće sprovesti željeno rešenje kroz odgovarajući upis u katastar nepokretnosti. Ugovor koji uređuje međusobne odnose članova porodice ne znači automatski da će katastar upisati dete kao vlasnika kuće, a roditelje kao vlasnike zemljišta.

Šta ako roditelji imaju više dece?

Dodatni problem može nastati kada roditelji imaju više naslednika. Ako jedno dete uloži novac u izgradnju kuće na roditeljskom placu, a imovinskopravni odnosi nisu uređeni, kasnije može doći do sporova sa braćom i sestrama.

To je naročito važno u slučaju smrti roditelja, kada se otvara pitanje nasleđivanja njihove imovine. Činjenica da je jedno dete finansiralo izgradnju ne rešava sama po sebi pitanje vlasništva nad nepokretnošću niti automatski isključuje prava drugih naslednika.

Koje je najbezbednije rešenje pre početka gradnje?

Najvažnije je da se pre ulaganja novca proveri pravni status parcele i mogućnost upisa budućeg objekta.

U zavisnosti od željenog rešenja, moguće je razmotriti:

Parcelaciju zemljišta - ako urbanistički uslovi dozvoljavaju, deo placa može se izdvojiti kao posebna parcela i preneti na dete.

- ako urbanistički uslovi dozvoljavaju, deo placa može se izdvojiti kao posebna parcela i preneti na dete. Uređivanje suvlasničkih odnosa - roditelji mogu preneti određeni udeo u zemljištu na dete, uz precizno definisanje prava i obaveza.

- roditelji mogu preneti određeni udeo u zemljištu na dete, uz precizno definisanje prava i obaveza. Poseban ugovorni odnos - advokat može proceniti postoji li pravni osnov da se izgradnja i buduće korišćenje objekta urede bez prenosa svojine na zemljištu.

Može li kuća biti detetova, a plac roditeljski?

Može se urediti da roditelji zadrže zemljište, a da dete dobije određena prava na izgrađenoj kući, ali to nije automatska posledica porodične saglasnosti ili činjenice da je dete finansiralo gradnju.

Ključno je da se pre početka radova izabere pravno održiv model, proveri mogućnost izdavanja građevinske dozvole i utvrdi kako će objekat i zemljište biti evidentirani u katastru.

U suprotnom, porodica rizikuje da uloži značajan novac u izgradnju, a da kasnije ne može jednostavno da dokaže ili ostvari vlasnička prava koja je prvobitno nameravala.

(Bizportal)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.