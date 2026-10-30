INFLACIJA U ITALIJI SKOČILA NA 5,4%: A evo kakvo je stanje u Srbiji, iako je dve godine pod blokadama

PREMA poslednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS), međugodišnja inflacija u Srbiji iznosi 4,1 odsto. Sa druge strane, Italijanski nacionalni institut za statistiku (Istat) u svom najnovijem preliminarnom izveštaju navodi da je inflacija na Apeninskom poluostrvu neočekivano skočila na čak 5,4 odsto u oktobru.

Alberto PIZZOLI / AFP / Profimedia

Masovni građanski i studentski protesti u Srbiji, koji su započeli u novembru 2024. godine nakon tragedije u Novom Sadu, trajali su kontinuirano kroz 2025. i doveli do nedavnih velikih političkih promena. Uprkos dugotrajnoj političkoj krizi i blokadama, privreda Srbije nije pretrpela inflatorni udar.

Tome je u velikoj meri zaslužna ekonmska politika predvođena doskorašnjim predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Nasuprot Srbiji, talas nemira koji je pogodio Italiju u oktobru 2026. godine imao je potpuno drugačiji karakter i momentalno je uticao na ekonomske parametre, podižući inflaciju na neočekivanih 5,4%.

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Godišnja inflacija u Italiji, prema preliminarnoj proceni, ubrzala je sa septembarskih 4,2 odsto na 5,4 u oktobru i tako dostigla najviši nivo od avgusta 2023. godine.

Rast cena bio je znatno veći od očekivanja analitičara, koji su prognozirali inflaciju od 4,7 odsto.

Glavni razlog ubrzanja bilo je novo poskupljenje energenata, za 31,4 odsto na godišnjem nivou, nakon rasta cena od 22,6 odsto u septembru.

Cene dizela za drumski transport poskupele su za 37,7 odsto u odnosu na isti mesec lane, dok je rast cena benzina usporio sa 21,8 odsto u septembru na 19,4 odsto.

Prema izveštaju, cene neprerađenih prehrambenih proizvoda porasle su za 7,5 odsto, u odnosu na 5,5 odsto u septembru, dok je rast cena usluga u transportu ubrzao sa 1,6 na 3,1 odsto.

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Ubrzanje inflacije zabeleženo je i kod proizvoda za svakodnevnu potrošnju, uključujući hranu, sredstva za održavanje domaćinstva i proizvode za ličnu higijenu.

Cene te grupe proizvoda porasle su za 2,5 odsto međugodišnje, nakon rasta od 1,5 odsto u septembru.

Bazna inflacija, iz koje su isključene najpromenljivije kategorije, energenti i sveži prehrambeni proizvodi sa 1,6 odsto prethodnog meseca na dva odsto

Konačni podaci o inflaciji u oktobru biće objavljeni 17. novembra, navodi Istat na svojoj veb stranici.

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Da je tržište u Srbiji suštinski stabilno potvrđuje i podatak da mesečni rast cena (septembar u odnosu na avgust) iznosi svega 0,2 odsto, što je prosek koji se održava još od proleća.

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Na početku 2024. godine, građani i privreda su i dalje osećali snažne posledice globalne krize. Međutim, ova godina je donela dugo očekivani preokret zahvaljujući oštrim merama Narodne banke Srbije (NBS) i ekonomske politike Aleksandra Vučića.

Godina je završena sa međugodišnjom stopom od 4,3% i prosekom za celu godinu od 4,6%.

Tokom 2025. godine, inflacija je potpuno ukroćena, a fokus ekonomije se pomerio na privredni rast. Minimum na kraju godine je zatvorena sa inflacijom od svega 2,7%, što je ispod centralne vrednosti cilja NBS i očekivanja.

Ovu godinu obeležile su metodološke promene u obračunu cena, ali i novi, kratkotrajni spoljni šokovi.

Inflacija nastavlja da pada i u julu dostiže ove godine najnižu tačku od svega 1,9%.

Dodatno, kupovna moć građana Srbije je u porastu jer je rast plata nadmašio inflaciju, pa prosečna zarada trenutno pokriva vrednost potrošačke korpe i premašuje je za 20 odsto.

Dok je najveći teret u Italiji transport i logistika, budući da je cena dizela za drumski prevoz skočila za 37,7 odsto u odnosu na isti mesec prošle godine.

Ovaj skok se već preliva na svakodnevni život, pa su cene neprerađene hrane u Italiji porasle za 7,5 odsto, a ubrzan je i rast cena sredstava za ličnu higijenu i održavanje domaćinstva.

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