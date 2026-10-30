NIS OBJAVIO REZULTATE POSLOVANJA: Neto dobit 23,1 milijardu dinara, nastavljena ulaganja u razvoj

NAFTNA industrija Srbije (NIS) objavila je danas da je, u cilju očuvanja stabilnosti domaćeg tržišta naftnih derivata i nesmetanog poslovanja, nastavila sa strogom finansijskom disciplinom i optimizacijom operativnih troškova na svim nivoima, ostvarivši u prvih devet meseci ove godine neto dobit od 23,1 milijardu dinara. Istovremeno, Rafinerija nafte Pančevo preradila je ukupno 2,6 miliona tona sirove nafte i poluproizvoda.

Foto: N. Skenderija

U periodu od januara do septembra NIS Grupa ostvarila je neto dobit od 23,1 milijardu dinara, dok je pokazatelj EBITDA iznosio 59,7 milijardi dinara, saopšteno je iz kompanije.

- U periodu januar-septembar 2026. godine NIS Grupa je poslovala u izuzetno kompleksnim uslovima. U cilju očuvanja stabilnosti domaćeg tržišta naftnih derivata i nesmetanog poslovanja, NIS je i u ovom periodu nastavio sa strogom finansijskom disciplinom i optimizacijom operativnih troškova na svim nivoima - navode iz NIS-a.

Pored ovih mera, na ostvarene finansijske rezultate pozitivno su uticale i makroekonomske okolnosti, pre svega rast cena nafte na svetskom tržištu, efekat jeftinijih zaliha nafte, kao i više rafinerijske marže.

Prosečna cena nafte tipa Brent u ovom periodu iznosila je 94 dolara po barelu, dok je u istom periodu prošle godine bila 70,9 dolara po barelu.

Obračunate obaveze NIS Grupe po osnovu javnih prihoda u prvih devet meseci ove godine iznosile su 170,8 milijardi dinara, dok je pozitivan operativni novčani tok dostigao 31,8 milijardi dinara.

Ukupna zaduženost prema bankama smanjena je na 357,4 miliona evra, dok je u uporednom periodu iznosila 539,5 miliona evra.

U periodu od januara do septembra 2026. godine ukupan obim proizvodnje nafte i gasa iznosio je 834.000 uslovnih tona.

Kako bi se odgovorilo na potrebe domaćeg tržišta, kapacitet prerade sirove nafte u Rafineriji nafte Pančevo povećan je na oko 13.000 tona dnevno, pa je u izveštajnom periodu ukupno prerađeno 2,6 miliona tona sirove nafte i poluproizvoda.

Obim prometa naftnih derivata iznosio je 2,4 miliona tona.

Kako se navodi u saopštenju, NIS Grupa nastavila je da finansira strateške projekte koji će u budućnosti doneti najveću vrednost.

U prvih devet meseci 2026. godine investirano je 19,2 milijarde dinara, najviše u oblast istraživanja i proizvodnje nafte i gasa.

U Rafineriji nafte Pančevo u rad je pušten modernizovani industrijski kolosek, a vrednost ovog projekta iznosi gotovo 3,8 milijardi dinara. Krajem trećeg kvartala započet je i kapitalni remont HIP Petrohemije.

Značajni su i rezultati ulaganja kompanije u proizvodnju električne energije iz sopstvenih izvora.

Proizvodnja električne energije putem solarnih panela u prvih devet meseci 2026. godine iznosila je 12.400 MWh, što je oko tri puta više nego u istom periodu 2025. godine.

NIS Grupa će i u nastavku godine ostati posvećena merama štednje i optimizaciji troškova, uz redovno snabdevanje tržišta svim vrstama naftnih derivata, ulaganja u dalji razvoj i očuvanje socijalne stabilnosti zaposlenih, navedeno je u saopštenju.

(Tanjug)

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