KAKO ISPEĆI DOBRU RAKIJU OD DUNJE? Da bi bila kvalitetna, nije dovoljno imati dobre plodove

RAKIJA od dunje cenjena je zbog svog prepoznatljivog mirisa, blagog voćnog ukusa i posebne arome. Da bi bila kvalitetna, nije dovoljno imati dobre plodove. Važni su i pravilna priprema dunja, kontrolisana fermentacija i pažljiva destilacija. Tek tada nastupa završni čin, samo pečenje rakije.

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Izbor i priprema dunja

Za kvalitetnu rakiju od dunje biraju se zreli, zdravi i aromatični plodovi. Dunje treba očistiti od trulih i oštećenih delova, a zatim ih usitniti kako bi se olakšalo izdvajanje soka i fermentacija. Ne treba koristiti buđave plodove jer mogu narušiti kvalitet sirovine.

Usitnjene dunje stavljaju se u odgovarajuću posudu za fermentaciju. Proces treba da se odvija u higijenskim uslovima, uz kontrolu temperature i redovno praćenje toka vrenja. Previsoka temperatura može negativno uticati na aromu, dok nedovršena fermentacija otežava dobijanje ujednačenog proizvoda.

Kada se fermentacija završi, komina ne treba nepotrebno dugo da stoji, jer se kvalitet i miris mogu pogoršati.

Pažljiva destilacija za bolju aromu

Destilacija zahteva iskustvo i odgovarajuću opremu. Cilj je dobiti destilat prijatnog mirisa i ukusa, bez neželjenih primesa. Odvajanje frakcija mora se obavljati stručno, jer se njihov sastav ne može pouzdano proceniti samo po mirisu ili ukusu.

Važno: metanol se ne može pouzdano prepoznati mirisanjem ili degustacijom. Bezbednost se ne može garantovati samo odbacivanjem početne količine destilata. Za proizvodnju je potrebno koristiti ispravnu opremu i proverene postupke, a sastav destilata po potrebi proveriti laboratorijski.

Odležavanje i čuvanje rakije od dunje

Nakon destilacije, rakiji može koristiti odležavanje u odgovarajućoj, čistoj posudi. Vreme odmora pomaže da se ukus zaokruži, ali rezultat zavisi od kvaliteta destilata i uslova čuvanja. Drvene buradi mogu dodatno promeniti boju i aromu, pa ih treba koristiti promišljeno kako ne bi prekrile prirodan miris dunje.

Gotovu rakiju čuvajte u dobro zatvorenim, za to namenjenim posudama, dalje od direktne sunčeve svetlosti i izvora toplote.

Šta najviše utiče na kvalitet?

Za dobru rakiju od dunje najvažniji su:

Zrele, zdrave i mirisne dunje.

Čista oprema i higijenski uslovi.

Pravilno sprovedena fermentacija.

Stručno izvedena destilacija i kontrola bezbednosti.

Odgovarajuće odležavanje i čuvanje.

Dobra rakija od dunje počinje kvalitetnim plodovima, ali se njen karakter čuva kroz svaki korak proizvodnje. Pažljiv rad i kontrolisani uslovi ključni su za izraženu voćnu aromu i stabilan kvalitet.

(Zelena nit)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.