MASOVNO SKOČILA POTRAŽNJA EVRA: Oglasili se menjači i otkrili šta se dešava
POTRAŽNjA za devizama u menjačnicama znatno je povećana poslednjih dana u odnosu na uobičajeni nivo, izjavio je danas Borislav Brujić iz Udruženja menjača i naveo da se zahtevi građana ispunjavaju, kao i da su netačne spekulacije u javnosti da su pojedini menjači ograničili prodaju deviza.
Brujić je rekao da se dešava da u menjačnicama nema deviza, ali da građani razumeju trenutnu situaciju.
Govoreći o kursu dinara, Brujić je za RTS kazao da je srednji kurs juče iznosio 117,53 dinara za evro, gornji oko 117,99 dinara za evro, a donji 116,05 dinara za evro.
- U tom rasponu mi funkcionišemo i radimo. Došlo je do nekih priča i spekulacija da su neki menjači ograničili prodaju. To apsolutno nije tačno. U samoj karici funkcionisanja, na donjem stepenu smo mi menjači, ispred nas su poslovne banke i Narodna banka. U slučaju kada dođe do nestašica i neke vanredne situacije, poslovne banke potražuju od Narodne banke, a mi od poslovnih banaka - rekao je on.
Naglasio je da nema ograničenja, već da postoje mali i veliki menjači.
- Mali menjači nemaju veliku kasu, tako da se građani ne bune ako neki menjači ne mogu da zadovolje njihove potrebe. Mi ćemo uvek raditi za naše građane - rekao je Brujić.
(Tanjug)
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