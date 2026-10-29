CENE SKAČU I PRE SNEGA: Koliko će koštati skijanje ove sezone

ZIMOVANjE će ove sezone biti oko 10 odsto skuplje nego prošle godine. To pokazuju prve najave sa terena, mada hoteli još uvek nisu formirali konačne cene.

Foto: Fejsbuk/Sasa Ilic - Paja

Kada je reč o ski-karatama u domaćim planinskim centrima, na Kopaoniku koštaju isto kao lane, dok su na Staroj planini i Zlatiboru gotovo upola jeftinije. Gruba računica pokazuje da dve osobe za sedam dana zimovanja samo za ski-pas i najjeftnije noćenje treba da izdvoje na Kopaoniku oko 750 evra, a na Staroj planini i Zlatiboru oko 360 evra. Kalkulacija je napravljena na osnovu cena apartmana koje su trenutno u ponudi.

Šestodnevni ski-pas, prema cenovniku koji je objavilo preduzeće "Skijališta Srbije", na Kopaoniku, u zavisnosti od perioda sezone, za odrasle (od 12 do 65 godina) kreće se od 24.900 do 27.100 dinara (oko 210 do 230 evra), za seniore (65 godina i stariji) od 20.900 do 23.500, dok za decu ( od šest do 12 godina) treba izdvojiti od 16.400 do 18.200 dinara.

Na Staroj planini i Zlatiboru, odnosno Torniku, odrasli će za šest dana korišćenja staza i žičara karte plaćati od 13.500 do 14.400 (oko 115 do 120 evra), seniori od 11.700 do 12.450, a za decu od 8.550 do 9.700. I ove godine kopaonička karta za 10 dana skijanja u sezoni je jedinstvena za sve tarifne periode i važi u svim skijaškim centrima, a košta 44.100 dinara.

Kupovinom ski-pasova za nastupajuću sezonu putem veb-šopa "Skijališta Srbije", skijaši mogu tokom čitavog zimskog perioda da uštede od 5 do 15 odsto. Tako, ljubitelji skijanja mogu da pazare karte sa popustom od 15 odsto od 1. do 15. novembra 2026. Od 1. do 8. decembra ski-pasovi će se prodavati 10 procenata jeftinije, a od 9. decembra, pa do kraja zimske sezone popust preko veb-šopa iznosiće pet odsto.

Kada je u pitanju smeštaj, prema trenutnoj ponudi na poznatim platformama za rezervaciju, noćenje na Kopaoniku u januaru košta od 50 do 500 evra. Na Staroj planini mogu se naći apartmani i za 20 evra, a skuplji su oko 130. Na Zlatiboru se, takođe, može noćiti za 20 evra, ali ima smeštaja gde cene idu i do 400.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Juta kaže da još nije krenula potražnja za zimovanjem, a da tradicionalno veće interesovanje startuje kad baš zahladni.

- Hoteli još nisu formirali konačne cene i to je problem. Prema prvim najavama očekuje se da će ove godine zimovanje biti skuplje za oko 10 odsto u odnosu na prošlu godinu - ističe naš sagovornik. - Inače je zimovanje skuplje nego odmor leti.

Kako navodi, tradicionalno najtraženije destinacije u Srbiji su Kopaonik i Stara planina, a u BiH Jahorina.

- Takođe, deo naših građana se odlučuje i za zimovanje u Bugarskoj, a najpopularniji su Borovec i Bansko - navodi Seničić. - Tu je najbolji odnos cene i kvaliteta, a ski-pas nije tako skup. Ozbiljni skijaši se odlučuju za zimovanje u Francuskoj, Italiji, Austriji. Infrastruktura je tamo fantastična, količina skijališta i žica ne može da se poredi sa drugim destinacima, mnogo je veći izbor.

U alpskim regionima Austrije i Italije postoje velike povezane skijaške mreže koje omogućavaju korišćenje staza i žičara u više skijališta, pa čak i u dve države, uz jedinstven ski-pas. Tako zajednička karta u pograničnom području važi za oko 160 kilometara staza. Iako nisu svi centri direktno povezani stazama, do pojedinih se stiže organizovanim prevozom, pa skijaši tokom jednog odmora mogu da menjaju terene i upoznaju različite delove Alpa.

Koliko će na kraju koštati zimovanje, najviše će zavisiti od izbora smeštaja. Hoteli još nisu formirali cene, ali ako posmatramo prošlogodišnje, koje će ove sezone biti više za oko 10 odsto, Seničić ukazuje da je raspon ogroman. Kako objašnjava, i kod nas i u Evropi isto treba platiti za noćenje. Ali, razlika postoji u ceni ski-pasa koji je skuplji na evropskim destinacijama.

- U zavisnosti od lokacije i kategorije hotela, da li je sa dve, tri, čeiri zvezdice, cene smeštaja se kreću od 30 do nekoliko stotina evra za noć - navodi Seničić. - Apartmani su uglavnom od 50 do 100 evra. Kod nas ski-pasovi obično koštaju oko 120 evra na nedeljnom nivou, a u Evropi 200 - 250 evra.

Popust na otvaranju ZA otvaranje zimske sezone na Kopaoniku najavljeno je da će prvi dan skijanja biti besplatan, dok će naredna tri dana ski-pas biti jeftiniji 30 odsto. "Skijališta Srbije" će ove godine odobravati taj popust za poludnevne, jednodnevne, dvodnevne, trodnevne i četvorodnevne ski-karte.