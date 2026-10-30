VLADA PRODUŽILA SMANJENJE AKCIZA NA GORIVO: Odluka važi do 8. novembra

VLADA Srbije u tehničkom mandatu produžila je u četvrtak odluku o smanjenju akciza na derivate nafte, koje iznosi 25 odsto, do 8. novembra, rečeno je u Ministarstvu finansija.

Foto: Alvaro González / Alamy / Profimedia

Prethodna odluka važila je do nedelje, 1. novembra.

Akciza za olovni benzin iznosi 57,41 dinar po litru, za bezolovni benzin 54 dinara po litru, a za gasna ulja 55,53 dinara za litar.

(Tanjug)

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