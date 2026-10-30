VLADA PRODUŽILA SMANJENJE AKCIZA NA GORIVO: Odluka važi do 8. novembra
VLADA Srbije u tehničkom mandatu produžila je u četvrtak odluku o smanjenju akciza na derivate nafte, koje iznosi 25 odsto, do 8. novembra, rečeno je u Ministarstvu finansija.
Prethodna odluka važila je do nedelje, 1. novembra.
Akciza za olovni benzin iznosi 57,41 dinar po litru, za bezolovni benzin 54 dinara po litru, a za gasna ulja 55,53 dinara za litar.
(Tanjug)
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