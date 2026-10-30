POLJOPRIVREDNICI BIRAJU - LEŠNIK: Zašto je ova biljka dobra opcija za dugoročnu investiciju?
DOK se mnogi poljoprivrednici bore sa neizvesnim otkupnim cenama, lešnik se izdvaja kao zanimljiva opcija za dugoročnu investiciju.
Potražnja prehrambene industrije i mogućnost izvoza čine ga privlačnim za domaće proizvođače, ali put do zarade zahteva strpljenje i dobro planiranje.
Srbija je tokom 2024. godine imala oko 8.700 hektara pod lešnikom, a interesovanje za ovu voćarsku kulturu nastavlja da raste.
Kada stiže zarada?
Za razliku od jednogodišnjih kultura, lešnik zahteva višegodišnje ulaganje. Prvi plodovi mogu se pojaviti nekoliko godina nakon sadnje, dok se ozbiljniji prinosi očekuju kasnije, u zavisnosti od sorte i uslova uzgoja.
Pre podizanja zasada važno je izračunati troškove sadnica, pripreme zemljišta, navodnjavanja i održavanja. Upravo dobra priprema može da napravi razliku između isplative proizvodnje i investicije koja se sporo vraća.
Potražnja postoji, ali je važan i plasman
Lešnik ima široku primenu u proizvodnji čokolade, namaza i drugih konditorskih proizvoda, zbog čega je zanimljiv i domaćim proizvođačima i izvoznicima.
Ipak, dobra cena nije zagarantovana. Na zaradu utiču kvalitet plodova, visina prinosa, troškovi proizvodnje i mogućnost pronalaženja pouzdanog kupca.
Za poljoprivrednike koji imaju odgovarajuće zemljište i spremni su da ulažu na duži rok, lešnik može biti zanimljiva poslovna prilika.
Strpljenje, dobar izbor sorte i siguran plasman ključni su faktori za uspeh. Zato pre sadnje treba dobro izračunati troškove i proveriti uslove na tržištu.
(24sedam)
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