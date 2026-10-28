U KINU BRZINOM 2.000 TEGLI NA ČAS: Pčelari obezbedili novac za kupovinu mašine za pakovanje meda

MED iz Srbije od Nove godine još brže će se izvoziti u Kinu, zahvaljujući tome što će pogon za prikupljanje i plasman meda Saveza pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) u Rači kupiti automatsku pakericu kapaciteta 2.000 tegli na čas! Ovu nabavku omogućilo je Ministarstvo privrede, koje je Opštini Rača obezbedilo 31 milion bespovratnih sredstava. Novac jeuplaćen na osnovu Programa podrške jedinicama lokalne samouprave radi unapređenja lokalnog ekonomskog razvoja.

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Pakerica samostalno puni tegle "zlatnim zdravljem", lepi etikete i pakuje proizvode u kutije. Na ovaj način omogućen je brži izvoz meda u daleku Kinu, gde se on izvozi u teglama, a ne u buradima, što je ogromna prednost za domaće pčelare, pogotovo što transport traje od 45 do 75 dana.

- Zasad izvoz ide u simboličnim količinama, ali očekuju se veće porudžbine. Time ubrzavamo pakovanje šlepera meda u tegle sa skoro tri nedelje na jedan ili dva radna dana - tvrde u SPOS.

Okupacija falsifikata SVETSKO tržište okupirano je falsifikatima meda i sve je manje kupaca koji uopšte žele da kupe pravi med po bilo kojoj ceni. Masovno se u EU i Srbiju uvozi "med" po cenama od 1,3 evra za kilogram, sa svim troškovima isporuke, koji, zbog hemikalija koje se dodaju u njega, uspeva da prođe sve raspoložive analize, a trgovci ga bukvalno obožavaju jer na njemu mogu da obračunaju nikad veće marže - kaže Živadinović.

Vrata kineskog tržišta srpskim pčelarima otvorio je Sporazum o slobodnoj trgovini dveju zemalja. Do jula su na ovo veliki tržište otišle 2,2 tone srpskih pčelinjih proizvoda, a prošle godine u Kinu je plasirano 700 kilograma. Tačno tri puta više nego u istom periodu lane.

- Otvaranje novog tržišta je značajno, jer može da poveća tražnju za srpskim medom, a time eventualno doprinese i povoljnijim otkupnim cenama. Kada počne isporuka na šlepere, možda ćemo moći da naplatimo 30 do 50 odsto više od redovne cene. Sada je tržišna cena odgovarala svima - prodavcima, kupcima i pogonu - kaže predsednik SPOS Rodoljub Živadinović. - Niko, ipak, ne može da garantuje koliko će tražiti tržište, a pogotovo što uvek izvoz ide sporije nego što se očekuje. Dobra vest je da Kinezi traže dobar med i dobro ga plaćaju. Iako su ukupne količine meda koje Srbija proizvede male za kineske potrebe, jer imamo godišnje od 4.000 do 12.000 tona meda, siguran plasman i predvidljiva cena ključni su faktori za ekonomski opstanak naših pčelara.