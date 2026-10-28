DRŽAVA SE OBRATILA RATARIMA: Zakonske procedure i rebalans definišu tempo isplate za seme

POVODOM sve učestalijih pitanja poljoprivrednika zbog čega kasne pojedine isplate podsticaja u ratarstvu, iz nadležnih državnih institucija stižu pojašnjenja koja ukazuju da je reč o privremenom tehničko-administrativnom zastoju, a ne o trajnom nedostatku sredstava.

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Državni organi naglašavaju da je agrarni budžet stabilan, ali da obimne reforme sistema poljoprivrede zahtevaju dodatno vreme za usklađivanje finansijskih tokova i kontrolu trošenja novca svih građana Srbije.

Iz Ministarstva poljoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja ističu da je primarni razlog za trenutno čekanje sprovođenje neophodnih procedura u vezi sa jesenjim rebalansom budžeta.

Kako objašnjavaju, sredstva namenjena ratarima – pre svega za najavljenu drugu ratu podsticaja za sertifikovano seme u iznosu od 17.000 dinara po hektaru – moraju proći kroz stroge zakonske okvire i redovne skupštinske procedure pre nego što budu operativno puštena na račune gazdinstava.

Ovaj korak je, prema rečima zvaničnika, jedini način da se obezbedi potpuna likvidnost sistema i da svi prijavljeni proizvođači dobiju svoj novac bez diskriminacije.

Paralelno sa budžetskim procedurama, država se poziva i na značajne bezbednosne i administrativne provere koje omogućava sistem eAgrar. Nadležni ističu da se svaki zahtev za subvencije sada detaljno ukršta sa satelitskim snimcima Uprave za trezor i katastarskim podacima kako bi se sprečile zloupotrebe kakve su zabeležene u prošlosti, kada su sredstvima građana subvencionisane šume, pašnjaci na kojima se ništa ne gaji ili nepostojeće oranice. Ova rigorozna verifikacija na terenu prirodno usporava proces obrade podataka, ali garantuje da će novac završiti isključivo u rukama pravih, aktivnih proizvođača.

Zvaničnici apeluju na strpljenje i uveravaju javnost da će svi podsticaji biti isplaćeni do poslednjeg dinara. Čim se formalno zatvore svi tekući javni pozivi i završi usaglašavanje lokalnih i državnih budžetskih stavki, država će početi sa sukcesivnim uplatama. Cilj je da se kroz ove dodatne provere uspostavi transparentan i pravedan sistem koji će na duge staze zaštititi domaće paore od tržišnih anomalija i osigurati održivost srpskog agrara.