Sud doneo odluku: Booking.com može da zahteva od zaposlenih rad iz kancelarije dva dana nedeljno

KOMPANIJA Booking.com može da zahteva od zaposlenih da najmanje 40 odsto radnog vremena, odnosno dva dana nedeljno, provode u kancelariji, odlučio je danas sud u Amsterdamu, okončavši spor kompanije i radničkog saveta o promenama politike rada od kuće.

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Booking.com je ranije zaposlenima omogućavao da sami odluče da li će 40 odsto radnog vremena provoditi u kancelariji, prenopsi NL Tajms.

Kompanija je potom uvela obavezno prisustvo nakon što je mali broj zaposlenih iskoristio mogućnost da sam izabere rad iz kancelarije.

Radnički savet usprotivio se toj promeni i uskratio saglasnost, ocenivši da su negativne posledice po zaposlene veće od koristi koje navodi rukovodstvo, zbog čega je kompanija spor iznela pred sud.

Kompanija je obrazložila da je okupljanje kolega u kancelariji važno za izgradnju međuljudskih odnosa i bolju saradnju.

Sud je prihvatio to obrazloženje i ocenio da je zahtev za obaveznim prisustvom razumna mera za ostvarivanje tih ciljeva, posebno zato što se dobrovoljni model do sada nije pokazao uspešnim.

Sud je naveo i da je Booking.com u dovoljnoj meri uzeo u obzir primedbe radničkog saveta, između ostalog uvođenjem prelaznog perioda od šest meseci.

Istovremeno je upozorio kompaniju da mora da obezbedi dovoljan broj radnih mesta za sve zaposlene koji dolaze u kancelariju.

Booking.com je pozdravio odluku suda.

Portparol kompanije rekao je da prelazak sa preporuke na standard od prosečno dva dana rada nedeljno iz kancelarije "nije velika promena", već pooštravanje postojeće politike kako bi kompanija ostala privlačan poslodavac.

Kompanija je najavila da će tokom uvođenja nove politike nastaviti "konstruktivan dijalog" sa radničkim savetom i zaposlenima.

(Tanjug)

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