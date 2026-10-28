NOVE REKORDNE CENE CRNOG ZZLATA: Cena nafte Brent premašila 116 dolara zbog mogućih poremećaja u snabdevanju

CENA nafte Brent porasla je danas iznad 116 dolara za barel, približivši se najvišem nivou od juna 2022. godine, usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku i zabrinutosti zbog mogućih poremećaja u snabdevanju.

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Istovremeno je američka sirova nafta WTI poskupela više od tri odsto, na oko 103 dolara, preneo je Trejding ekonomiks.

Zabrinutost na tržištu pojačana je nakon što su jemenski Huti, koje podržava Iran, napali aerodrom u Adenu i saopštili da su raketom gađali najveću saudijsku rafineriju nafte, kapaciteta 550.000 barela dnevno.

Saudijske vlasti nisu potvrdile da je rafinerija bila meta napada.

Dodatnu neizvesnost izazivaju strahovanja da bi Sjedinjene Američke Države nakon međuizbora 3. novembra mogle da obnove vojne operacije protiv Irana, što bi moglo da produbi nestabilnost u regionu i ugrozi tokove nafte.

U međuvremenu, katarski posrednici predstavili su Teheranu novi nacrt predloga za okončanje rata u koji su uključeni SAD i Izrael.

Iranski zvaničnik odbacio je predložena rešenja kao neprihvatljiva, čime su izgledi za postizanje dogovora ostali neizvesni.

Rast cena pospešio je i podatak da su zalihe sirove nafte u SAD smanjene za 1,9 miliona barela tokom nedelje završene 23. oktobra, što je uglavnom u skladu sa procenama učesnika na tržištu.

(Tanjug)

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